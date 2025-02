Uliving acelera expansão com foco em diversidade e impacto socioambiental

Ser mais do que apenas um lugar para morar e ter um papel de transformação na forma como os jovens vivem e se relacionam nas cidades. Este é o propósito da Uliving, de moradias estudantis, presente hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas e Santos -- e com o plano de expandir significamente em 2025 ao investir R$ 450 milhões até 2028 para dobrar de tamanho e ocupar novos centros urbanos pelo Brasil.

Fundada em 2012, a hospedagem funciona no modelo de coliving compartilhado e é uma opção popular entre esta geração que busca trabalhar, estudar e driblar as burocracias de aluguéis tradicionais. “Queremos oferecer uma experiência de comunidade, onde as pessoas se conectam, trocam vivências e se desenvolvem juntas", contou à EXAME Ewerton Camarano, CEO da empresa.

Em expansão neste ano, a sustentabilidade está no centro do negócio e a estratégia contempla ações em diversidade, energia renovável, economia circular e educação ambiental.

Participante ativo da comunidade LGBTQIA+, Ewerton destaca a inclusão e uma parceria com as universidades USP, Unicamp e FGV para garantir o acesso à moradia, oferecendo vagas subsidiadas para universitários em situação de vulnerabilidade social.

Em conjunto com o Instituto JNG, a unidade do Rio de Janeiro também disponibiliza dez apartamentos exclusivos para um projeto voltado a pessoas com deficiência (PCDs) e deve expandir em breve para São Paulo.

Pensados para gerar impacto na vida dos jovens, estes programas entendem que alugar uma moradia é um desafio para muitos e por isso, oferecem bolsas para quem precisa de suporte. Com um contrato mínimo de 12 meses, os aluguéis no Uliving custam a partir de R$ 1.600 mensais e tem um valor médio de R$ 2.200.

A diversidade está no DNA da empresa, com moradores de todas regiões brasileiras e de mais de 40 países. Atualmente, cerca de 30% do público residente é estrangeiro. Segundo Ewerton, isto é peça-chave para enriquecer a jornada acadêmica, criar conexão e ampliar a visão de mundo dos universitários.

“Todo mundo está passando pela mesma fase de vida. Você conhece pessoas de vários cursos e lugares diferentes. A troca acontece de forma muito natural e nós trabalhamos para criar um espaço seguro e inclusivo", disse o executivo.

Mas para ser bem-sucedida na criação de uma grande comunidade diversa, a empresa acredita que a cultura precisa começar dentro de casa e também atua para que quem trabalhe lá também se sinta fazendo parte.

O Comitê de Diversidade da empresa, chamado “Somos”, promove ações para os mais de 1,6 mil estudantes residentes e colaboradores. O último censo interno realizado entre março e novembro de 2024 revelou avanços: pretos e pardos somam 29% do quadro de funcionários, houve um crescimento de 3% de homossexuais e 2% de bissexuais e uma alta de 4% no grupo de 36 a 45 anos em busca do combate ao etarismo. Já a liderança feminina cresceu 11% e a presença de mulheres 5%.

"A diversidade não é só uma pauta interna, mas uma realidade dentro das nossas unidades. Há um compromisso real em ESG. Não adianta só falar, temos que ter ações concretas e estamos implementando em várias frentes", frisou Ewerton.

Em parceria com a Vivalá, outra iniciativa também promove experiências imersivas para universitários se conectarem com a natureza e comunidades locais pelo Brasil. “Queremos ampliar a visão de turismo dos moradores, incentivando vivências autênticas e sustentáveis", complementou o CEO.

Pegada de carbono

Reduzir seu impacto ambiental também é um foco da Uliving. Uma das apostas é no uso de renováveis e a empresa fez uma parceria com Comerque para migrar para o mercado livre de energia. Atualmente, cinco das oito unidades já operam com fontes limpas e o projeto está em fase de implementação nas demais.

Em 2024, a mudança na matriz elétrica levou a uma redução de 60 toneladas nas emissões de carbono da companhia, o equivalente à absorção de CO2 de 418 árvores.

O consumo consciente também é uma preocupação. Pensando nisso, há o incentivo a troca e doação de bens entre moradores, compra coletiva de serviços para reduzir cursos e otimizar recursos, um programa de reciclagem nas unidades para a destinação correta de resíduos e a conscientização para a redução do desperdício no uso das cozinhas comunitárias.

A educação ambiental é promovida com eventos e workshops para os moradores e incentiva a adoção de hábitos sustentáveis no dia a dia.

Em vez de levantar novas construções, o aproveitamento de prédios antigos para reduzir o impacto e a necessidade de obras é mais uma aposta. É o caso da unidade de Pinheiros, em São Paulo, levantada em uma infraestrutura já existente.

O projeto arquitetônico também é pensado para otimizar a ventilação natural e reduzir o uso de ar-condicionado e consumo energético e usa máquinas de lavanderia industriais para consumir menos água. Algumas unidades também possuem um sistema de captação de água da chuva para ser utilizada na limpeza e irrigação.

“Estamos sempre buscando maneiras de melhorar a experiência dos nossos moradores com foco na sustentabilidade, seja através de tecnologia, serviços ou novas parcerias", concluiu Ewerton.