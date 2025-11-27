Tecnologia brasileira quer acabar com bebidas falsas e fraudes na reciclagem

A nanotecnologia da Ciclopack é aplicada diretamente no material reciclado, seja bem no início da cadeia ou no transformador (Marcio nagano/Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17h38.
Garrafas idênticas, cor e cheiro semelhantes, gosto indistinguível: a crise das bebidas batizadas com metanol já deixou 10 mortes no estado de São Paulo, além de 49 casos confirmados e outros 8 em observação. A crise teve início com a falsificação de bebidas, como whiskey e vodca.
Agora, uma nanotecnologia pode resolver o problema da fraude na cadeia. Criada pela startup Ciclopack, a solução CicloID trabalha com a economia circular ao implementar um token físico em embalagens, possibilitando que a origem e histórico de um produto ou embalagem sejam auditáveis e rastreáveis.
“Quando entendi que a proteção existente contra a falsificação de produtos era a ação da polícia e políticas públicas, decidimos criar uma deeptech com tecnologias focadas nisso”, explica Leonardo Roriz, CEO e fundador da Ciclopack, que conversou com a EXAME sobre as estratégias e oportunidades para a startup.COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!
A nanotecnologia da Ciclopack é aplicada diretamente no material reciclado, seja bem no início da cadeia ou no transformador. Assim, é possível identificar a origem do material reciclado, como o aterro de onde derivou ou se foi encontrada no litoral. A solução ainda permite que seja possível entender quanto de conteúdo reciclado está presente na composição de cada material.
Além de checar o balanço de massa do produto, também é possível identificar se a nota fiscal condiz com o material e se a embalagem é a mesma do início da cadeia. Para o CEO da startup afirma que o objetivo é apresentar uma evolução na cadeia brasileira da economia circular, que ainda se baseia na identificação manual. “Assim, conseguimos fechar a cadeia da reciclagem, evitando que fraudes e falsificações aconteçam no meio desse processo”, explica.
Atualmente, a Ciclopark trabalha com a certificação na cadeia do agronegócio, como defensivos agrícolas, filmes stretch, e embalagens de mil litros. Mas o potencial vai além: bebidas, alimentos e produtos destinados à exportação que exigem certificações rigorosas de origem e produção — como os selos kosher e halal, que precisam comprovar toda a cadeia produtiva de forma auditável para garantir conformidade com o judaísmo e islamismo.
A nanotecnologia é aplicada como um "token físico" no reciclador ou no transformador que faz a embalagem. "Sempre quando há processo de transformação, gerando uma nova embalagem, inserimos a tecnologia da Ciclopack dentro, e a informação fica para sempre no material", explica Roriz. A partir daí, é possível identificar quantos por cento de material reciclado tem o novo item, em que máquina foi feita e toda a sua procedência.
A validação acontece por espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) — um feixe de luz "lê" a composição e compara com o modelo de referência. "É como um QR code dentro do material, mas impossível de rasurar ou remover. A análise é portátil, mais barata que métodos tradicionais e leva apenas dois segundos para validar o material", detalha o CEO.
No caso das bebidas alcoólicas, a tecnologia atua em três pontos críticos da cadeia: embalagem, envase e distribuição. "Podemos colocar o token físico na tampa, no rótulo e no selo. Se um não bater com o outro, já sabemos que houve fraude", explica Roriz. "Fomos muito acionados no setor de bebidas porque conseguiremos dizer se foi fraudada ou não sem nem abrir, uma proteção a mais para o consumidor final", explica.
A crise recente com o metanol expôs uma vulnerabilidade crítica na cadeia de distribuição. A solução passa por atuar diretamente com a indústria e não deixar a responsabilidade apenas com os estabelecimentos. "A própria indústria precisa resolver esse problema na cadeia de distribuição", conta.
A estratégia é garantir que todo produto que sai da fábrica tenha o token físico. "Todo whisky que for da mesma marca precisa dessa tecnologia. Se alguém tiver desconfiado, consegue fazer a análise. Podemos ir lá verificar e saber, sem abrir a garrafa, que é autêntico e não falsificado", explica Roriz.
Os números da falsificação no Brasil são alarmantes. Segundo dados do mercado ilícito, cerca de 30% dos produtos de alto valor agregado são falsificados. Em alguns segmentos, a situação é ainda mais crítica: charutos chegam a 95% de falsificação, cigarros a 60%, defensivos agrícolas a 36% e fertilizantes a 33%.
"Quanto mais saída um produto tem, mais interesse desperta. Se é alto valor agregado, melhor ainda. O crime hoje ficou tão organizado que consegue atuar até em produtos de baixo valor agregado, como café. Nosso supply chain está muito atacado pelo ilícito", alerta Roriz.
Incubada no CIETEC-USP — centro de inovação que reúne empresas de deeptech e pesquisadores — e validada pelo Instituto de Química da universidade, a Ciclopack foi premiada em 2025 com o primeiro lugar no programa Acelera ScaleUp da FIESP. No ano anterior, a startup ficou entre as nove melhores deeptechs de meio ambiente e sustentabilidade da América Latina no Deep Tech Summit.
Os próximos passos incluem a entrada em sistemas de rastreio nacionais e internacionais, com foco em criar a simbiose entre o mundo físico e o blockchain. "Queremos levar a simbiose entre supply chain físico e blockchain digital. Isso cria um novo supply chain", afirma Roriz. A ideia é conectar ativos físicos com lastro material a sistemas descentralizados, tornando toda a operação auditável.
A tecnologia ainda não é B2C — consumidores não conseguem verificar pelo celular —, mas esse é um desenvolvimento previsto para os próximos anos. "Temos algumas fases a cumprir antes. Prevemos que a tecnologia esteja amplamente disponível em 2 a 5 anos."
"Somos o elo que conecta a cadeia, o que falta para conectar a economia circular digitalmente. Queremos ser esse elo entre mundo físico e digital", explica Roriz.