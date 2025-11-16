Como essa empresa do Paraná lucra R$ 74 milhões com reciclagem

A fabricante de papelcartão acelera a transição para embalagens sustentáveis e fortalece a digitalização industrial em meio à pressão global do setor

O mercado de papel e embalagens vive um momento de ajustes. A concorrência internacional, especialmente com a alta oferta de produtos chineses, reduziu margens e exigiu eficiência das fabricantes.

No Brasil, a Ibema Papelcartão — uma das maiores produtoras da América Latina — atravessou 2024 com resultados sólidos e um foco crescente em sustentabilidade e inovação.

A companhia registrou lucro líquido de 74,5 milhões de reais no período, mesmo com queda de 3,6% na receita líquida, que somou 886,7 milhões de reais. O desempenho reflete a estratégia de aliar gestão financeira rigorosa, economia circular e transformação digital, pilares centrais do plano de longo prazo da empresa.

“Globalmente, o setor enfrentou diversas dificuldades, mas tivemos ótimos resultados ao unir geração de caixa e responsabilidade ambiental”, afirma Nilton Saraiva, CEO da Ibema. “Isso se refletiu na percepção dos nossos clientes: chegamos a um NPS de 58, um salto de 24 pontos frente a 2023.”

A história da Ibema

A Ibema completa 70 anos em 2025, mas sua origem remonta a dois pequenos empreendimentos familiares de madeira no Paraná.

Criada a partir das operações das famílias Gomes Napoli e Maia, a empresa evoluiu de serrarias e negócios florestais para se tornar a terceira maior produtora de papelcartão do Brasil e a quarta da América Latina.

A virada decisiva veio nos anos 1980, quando uma reestruturação de governança levou a companhia a focar apenas em papelcartão.

Décadas depois, o setor enfrentou nova inflexão: o investimento pesado na Máquina 3 quase derrubou a empresa, até que, em 2016, a entrada da Suzano com 49,9% do capital reequilibrou a estrutura financeira e trouxe novo ciclo de profissionalização.

Esse arranjo permitiu à Ibema assumir a operação de Embu das Artes, dedicada à economia circular, e lançar produtos como o Ritagli, feito com 55% de fibras recicladas. “Buscamos ser referência em práticas sustentáveis no setor”, afirma o CEO Nilton Saraiva.

A estrutura de uma operação sustentável

Ibema: (Ibema/Divulgação)

Com capacidade produtiva anual de 157 mil toneladas e mais de 700 funcionários, a Ibema atua em duas frentes industriais complementares. A planta de Turvo (PR) foca na produção de papelcartão a partir de fibra virgem, proveniente de florestas plantadas, enquanto a unidade de Embu das Artes (SP) é voltada ao reaproveitamento de resíduos e aparas pós-consumo.

Essa combinação permite o equilíbrio entre performance técnica e circularidade. “O que recebemos dos catadores e da comunidade é transformado em papelcartão sustentável. Nosso foco é fechar o ciclo”, diz Julio Guimarães, diretor comercial da companhia.

Entre 2021 e 2024, a Ibema reciclou 12,5 mil toneladas de resíduos e manteve a Certificação Lixo Zero em todas as unidades — Turvo, Embu e no centro de distribuição de Araucária (PR). Em 2024, foram reaproveitadas 26,3 mil toneladas de aparas, tanto internas quanto externas.

Economia circular como estratégia

Desde 2022, a Ibema mantém o projeto Estação Preço de Fábrica, em parceria com a startup Green Mining e o Grupo Boticário. O ponto de coleta, instalado na entrada da planta de Embu das Artes, permite que qualquer pessoa entregue papel, papelcartão ou vidro e receba pagamento imediato pelo material.

O impacto é concreto: 1 milhão de reais em renda gerada para mais de 1.500 famílias da região e 1,2 mil toneladas de materiais reciclados.

“O Estação Preço de Fábrica é uma forma de valorizar quem está na base da cadeia e democratizar a reciclagem”, afirma Guimarães. “O papel que chega à estação retorna como produto da linha Ritagli, nossa opção mais sustentável de embalagem, feita com 55% de fibras recicladas, sendo 35% vindas do pós-consumo.”

A empresa ainda lançou o Ritagli 10, nova versão do papelcartão com 10% de matéria-prima pós-consumo, voltada a segmentos como farmacêutico, higiene e cosméticos.

Expansão social e parcerias ambientais

A Ibema ampliou em 2024 a atuação em projetos sociais ligados à reciclagem. Entre eles, o Ciclo Bom, piloto de logística reversa que transforma copos descartáveis de redes de fast food em luvas para bebidas quentes. Em apenas um ano, 458,7 mil copos (5,2 toneladas) foram recolhidos e reaproveitados.

Outro exemplo é o Projeto Catálogo, que insere catálogos antigos no processo produtivo da linha Ritagli. Foram 141 toneladas reaproveitadas, reduzindo desperdício e reforçando o conceito de economia circular.

No campo ambiental, a Ibema fortaleceu a parceria com o movimento Voz dos Oceanos (Voice of the Oceans – VOO), liderado pela família Schurmann, em uma campanha de conscientização sobre a poluição plástica.

“Para que possamos seguir embalando o futuro, é fundamental caminhar ao lado de organizações que compartilham do mesmo propósito. A ONU estima que, a cada minuto, o equivalente a um caminhão de resíduos plásticos é despejado nos mares. Precisamos mudar esse jogo”, afirma Saraiva.

A empresa patrocinou a expedição da VOO pela costa brasileira, entre Santa Catarina e o Pará, com coleta de amostras de moluscos marinhos em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). Um mutirão em Pontal do Sul (PR) recolheu 140 quilos de lixo, majoritariamente plástico.

Inovação e eficiência digital

A busca por eficiência também passa pela tecnologia. Em 2024, a Ibema lançou o programa EOD – Excelência Operacional e Digital, estruturado para acelerar a digitalização de processos e ampliar a segurança e previsibilidade das operações.

Foi criada a equipe Speedy Tech, voltada a implementar melhorias contínuas com agilidade, e implantado o sistema Edge Trimble, que permite o monitoramento online de indicadores fabris, como temperatura e tensão de máquinas, além de análises de capabilidade e tendências de performance.

Essas iniciativas reforçam o objetivo de preparar a companhia para um ambiente industrial mais automatizado e sustentável, reduzindo perdas e otimizando recursos.

O futuro da Ibema

Para 2025, a Ibema pretende expandir a linha Ritagli, ampliar o número de estações de coleta de recicláveis e fortalecer parcerias que incentivem o consumo consciente. A meta é consolidar a posição da empresa como referência latino-americana em economia circular aplicada ao papelcartão.

“Nosso desafio é equilibrar eficiência, impacto social e responsabilidade ambiental — e isso passa por cada produto, cada projeto e cada parceria”, diz Saraiva. “Sustentabilidade não é discurso, é prática industrial.”