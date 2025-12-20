Restaurar a Amazônia pode triplicar o retorno de investimento no primeiro ano

No coração da Amazônia paraense, sete famílias de agricultores provam que restauração florestal e rentabilidade podem caminhar juntas.

Em Tomé-Açu, um projeto experimental conseguiu algo que muitos consideravam improvável: triplicar o investimento inicial já na primeira colheita, com um retorno médio de 281% sobre o capital aplicado.

A iniciativa, implementada pela Conservação Internacional (CI-Brasil) em parceria com a Otsuka Corporation, CI-Japão e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), plantou 20.879 mudas de espécies florestais, frutíferas e alimentares em 9 hectares de áreas degradadas.

Cacau, açaí, banana, pupunha e mandioca compõem os Sistemas Agroflorestais (SAFs) que estão transformando a vida dos produtores locais.

José Rodrigues dos Santos, conhecido na região como Sr. José Paixão, é um dos impactados.

"Quando trabalhava com madeira, recebia apenas uma vez por mês. A renda era baixa em relação ao risco, e a vida era difícil. Com o SAF, passei a ter renda ao longo de todo o ano, e minha família ficou muito mais feliz", conta o Sr. José Paixão, como é conhecido.

O agricultor obteve mais de R$ 16 mil em vendas ao longo de um ano com produtos como melancia, macaxeira, pitaia, mamão, pepino, arroz e milho.

O investimento médio das famílias foi modesto: R$ 2,9 mil por família ao longo de um ano, considerando apenas custos diretos com mão de obra, insumos e tempo dedicado à manutenção. O valor não contabiliza o apoio do projeto com mudas, sementes e equipamentos.

Potencial das soluções baseadas na natureza

Apesar de ser reconhecido como polo agroflorestal, Tomé-Açu ainda enfrenta desafios socioeconômicos, com PIB per capita de aproximadamente R$ 16 mil, abaixo da média estadual. Os resultados do projeto mostram que a restauração produtiva pode ser caminho para elevar a renda local e promover desenvolvimento sustentável. No entanto, os especialistas alertam que o retorno de 281% observado reflete condições específicas favoráveis: arranjos agroflorestais testados na região, culturas de retorno rápido, suporte técnico e contexto ambiental propício. Ainda assim, o desempenho serve como inspiração e evidência que modelos agroflorestais podem gerar ganhos econômicos concretos para além dos benefícios ambientais e enfrentamento da crise climática. "Aoo associar conservação e produção através dos SAFs, a iniciativa gera renda, diversificação produtiva e segurança alimentar. É uma Solução Baseada na Natureza que traz benefícios concretos para o clima e a biodiversidade, ao mesmo tempo que transforma a vida das pessoas", destacou Ludmila Pugliese, Diretora de Restauração de Paisagens e Florestas da CI-Brasil. A abordagem ganha relevância especialmente em Tomé-Açu, que integra o Centro de Endemismo Belém, uma das regiões mais ricas em biodiversidade da Amazônia, mas também uma das mais ameaçadas. Cerca de 70% das florestas da região já foram desmatadas, e no município o percentual chega a quase 60%. No Pará, a Bioeconomia pode gerar R$ 816 milhões ao PIB estadual e se consolida com forte potencial para impulsionar modelos produtivos mais resilientes.

Diversificação como estratégia

Para Raimundo de Castro Caetano, técnico agrícola do IPAM, a chave do sucesso está na variedade.

"Ter colheitas ao longo do ano garante uma fonte contínua de renda. Além disso, a diversificação das espécies cultivadas reduz os riscos e contribui significativamente para a segurança alimentar", explicou.

O especialista ressalta ainda um benefício muitas vezes invisível: a redução dos gastos com a compra de alimentos para consumo próprio.

Os números confirmam o potencial dos SAFs na região. Em sistemas agroflorestais com cacau no Pará, a produtividade média alcança 847 quilos por hectare, superando a média nacional de 483 quilos.

Enquanto em municípios com desempenho excepcional, esse número pode chegar a 1.190 quilos por hectare.