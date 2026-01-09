Qual estado tem mais usinas hidrelétricas no Brasil?

A participação de renováveis na matriz elétrica brasileira ficou em 88% em 2024 (principalmente energia solar, hídrica, biomassa e eólica), segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN) 2025. É um número muito acima da média global e reforça o papel do país na transição energética. Entre essas fontes, segundo o mesmo relatório, as hidrelétricas se destacam, respondendo por aproximadamente 55% da produção nacional de energia elétrica. Elas estão espalhadas por todo o país, mas você já se perguntou onde exatamente elas estão concentradas?

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Minas Gerais lidera o ranking nacional, com o maior número de hidrelétricas construídas, sem contar usinas de menor porte, as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). O estado soma 53 empreendimentos, totalizando cerca de 12,5 mil megawatts (MW) de potência de geração outorgada. Em seguida aparecem Paraná e São Paulo, ambos com forte presença no setor hidrelétrico, conforme pode ser visto abaixo.

Confira o top 10 estados com mais hidrelétricas no Brasil, segundo a Aneel:

Minas Gerais: 53 usinas São Paulo: 42 usinas Goiás: 18 usinas Rio Grande do Sul: 17 usinas Paraná: 16 usinas Mato Grosso: 14 usinas Santa Catarina: 12 usinas Bahia: 10 usinas Pará: 5 usinas Rio de Janeiro: 5 usinas

Os números mostram que Minas Gerais, São Paulo e Goiás concentram a maior parte das hidrelétricas do país. O fato é resultado de uma soma de fatores, que vão desde abundância de rios, relevo favorável à construção desse tipo de empreendimento e o processo de industrialização brasileiro.

Mas é importante lembrar que quantidade de usinas não é sinônimo de potência. Isto ocorre porque cada usina possui uma capacidade instalada diferente, e é justamente esse indicador que revela o verdadeiro peso de cada estado na geração hidrelétrica nacional.

Veja o top 10 de estados por capacidade instalada (potência fiscalizada)

Pará: 22,330 mil MW – 21,63%

Paraná: 15,030 mil MW – 14,56%

São Paulo: 14,512 mil MW – 14,06%

Minas Gerais: 12,586 mil MW – 12,19%

Rondônia: 7,608 mil MW – 7,37%

Bahia: 5,612 mil MW – 5,44%

Goiás: 5,389 mil MW – 5,22%

Rio Grande do Sul: 4,805 mil MW – 4,65%

Sergipe: 3,162 mil MW – 3,06%

Santa Catarina: 2,759 mil MW – 2,67%

O destaque aqui vai para o Pará que, mesmo com apenas nove hidrelétricas, ocupa o topo do ranking nacional em capacidade instalada, um reflexo da presença de usinas de grande porte, como Belo Monte, no rio Xingu, e Tucuruí, no rio Tocantins. O Paraná também se mantém entre os primeiros colocados, impulsionado pela parte brasileira de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo.

A comparação mostra como o mapa da geração hidrelétrica brasileira é diverso: alguns estados contam com muitas usinas menores, enquanto outros concentram grandes projetos capazes de responder por boa parte da energia consumida em todo o país. Essa combinação entre escala, geografia e potencial energético ajuda a explicar o porquê a energia hídrica continua sendo um dos pilares da geração renovável no país.