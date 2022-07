PepsiCo: gasto de água para produção de alimento caiu para menos da metade

A fabricante de alimentos PepsiCo publicou seu primeiro documento de resultados ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) desde o lançamento da PepsiCo Positive (pep+), uma estratégia que prioriza a sustentabilidade e o capital humano para o crescimento da empresa. O documento destaca como a PepsiCo usa marcas, pessoas e escala para ações positivas e o cumprimento de metas assumidas para até 2030.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

O pep+ está incorporado em todas as partes do negócio da PepsiCo e o Resumo ESG de 2021 detalha o progresso conquistado até o momento e exemplos do mundo real em três pilares -- Agricultura Positiva, Cadeia de Valor Positiva e Escolhas Positivas. Os destaques incluem:

Agricultura Positiva

Disseminação de práticas de agricultura regenerativa em quase 140 mil hectares. Isto é, um progresso em direção à meta de 2.8 milhões de hectares, o equivalente aproximado da pegada agrícola da PepsiCo, até 2030.

Apoio aos meios de subsistência de mulheres agricultoras e comunidades rurais por meio de iniciativas como a parceria da USAID de US$ 20 milhões, para desenvolver empresas lideradas por mulheres e o Next Generation Agriculture Fund (Fundo de Agricultura da Próxima Geração) de US$ 2 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para demonstrar o impacto de soluções inteligentes de gênero, ao longo da cadeias de suprimentos agrícolas na República Dominicana, Equador e Guatemala. Segundo a companhia, esses programas marcam a ação em direção a uma nova meta de melhorar os meios de subsistência de mais de 250 mil pessoas na cadeia de suprimentos e comunidades agrícolas, inclusive por meio do empoderamento econômico das mulheres.

Cadeia de Valor

Redução das emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 (diretas) em 25%, a partir de uma linha de base de 2015, com mais de 70% das necessidades globais de eletricidade em operações diretas, agora atendidas por fontes renováveis. Em 2021, as emissões do escopo 3 (indiretas) -- que representam 93% das emissões da empresa -- aumentaram 5% em relação à linha de base de 2015. Segundo a companhia, em grande parte devido ao crescimento do negócio.

Melhora na eficiência do uso da água em 18% em áreas de alto risco hídrico, a partir de uma linha de base de 2015, contra uma meta de 25% até 2025 e reposição de 34% da água usada nas operações para bacias hidrográficas locais em 2021. Ou seja, mais de 6,1 bilhões de litros de água. Além disso, desde 2006, a PepsiCo continua a promover o acesso à água potável em todo o mundo para mais de 68 milhões de pessoas, atingindo mais da metade da meta da empresa de 100 milhões de pessoas em 2030.

No Brasil, por meio de uma estação de tratamento de efluentes na operação da fábrica de Itu/SP, a PepsiCo irá alcançar autonomia hídrica, com uma economia de 100% da água consumida. Ao mês, serão 27 milhões de litros de água repotabilizados por meio de um método que usa biorreatores com membranas e osmose reversa, além de captar água da natureza. A tecnologia de tratamento será expandida a outras plantas no país, como Sete Lagoas e Curitiba, com possibilidade de redução de 70% da água nessas operações, com obras sendo iniciadas ainda em 2022.

Com todas as ações implementadas, o total de água gasta por quilo de alimento produzido pela PepsiCo no Brasil caiu para menos da metade nos últimos cinco anos: de 4,6L (em 2016) para 1,72 litro (em 2021), uma redução de 63%. Na fábrica de Itu, esse número já é de 0,94 litro por quilo de alimento produzido.

Em equidade racial e de gênero, no Brasil, a PepsiCo alcançou 25% de lideranças negras e 47% de mulheres em cargos de liderança, sendo que o Comitê Executivo da companhia no país é composto por aproximadamente 60% de mulheres. A meta é chegar a 50% até 2025 em todo o mundo. Com esse objetivo, são promovido ações internas para o desenvolvimento das pessoas, como a mentoria para profissionais negros e negras e o oferecimento de uma plataforma de idiomas. Externamente, a PepsiCo apoia organizações que atuam pela capacitação profissional e empreendedora de mulheres e da população negra e é integrante e fundadora do MOVER, Movimento pela Equidade Racial, fomentando a abertura de empregos.

Escolhas Positivas

Quatro anos antes do previsto, em 2021, a PepsiCo atingiu sua meta de redução de gordura saturada de 75% de seu portfólio de alimentos convenientes, com um máximo de 1,1 grama de gordura saturada por 100 calorias. Além disso, 53% do volume do portfólio de bebidas da PepsiCo agora tem menos de 100 calorias de açúcares adicionados por porção de 340g e 66% do volume de portfólio de alimentos convenientes não tem mais de 1,3 miligramas de sódio por caloria. No Brasil, a PepsiCo reduziu 952 toneladas de sal retiradas do mercado e reduziu 3.903 toneladas de açúcar adicionado em seus produtos da categoria de bebidas entre 2018 e 2020.

“Eestamos orgulhosos do progresso que fizemos em 2021 em direção às nossas novas e atualizadas metas. Reconhecemos que ainda há muito trabalho a ser feito e não podemos fazê-lo sozinhos, por isso continuaremos investindo em ações, inovação e parcerias que nos possibilitem para realizar um futuro mais sustentável", disse Jim Andrew, diretor de sustentabilidade da PepsiCo.

O Resumo ESG de 2021 foi projetado para se conectar perfeitamente aos ESG Topics A-Z da PepsiCo, uma análise detalhada da abordagem e do progresso da PepsiCo em cerca de 50 tópicos relacionados à sustentabilidade. “O Brasil é um mercado prioritário para a PepsiCo e temos o compromisso contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes. Por isso, realizamos um aporte de R$16,5 milhões em projetos de 20 ONGs para viabilizar iniciativas de promoção ao acesso à água, combate à fome e formação profissional e empreendedora para mulheres e populações periféricas. Os projetos vão impactar 2 milhões de pessoas até o final de 2022. Com relação à segurança alimentar, por exemplo, nos últimos dois anos, doamos 400 toneladas de alimentos, 204 mil refeições e 10 mil cestas básicas. Por esta e muitas outras iniciativas, estamos orgulhosos desse impacto, em linha com a estratégia PepsiCo Positive”, afirmou Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo Brasil Alimentos.