Parintins e a COP30 atraem o mundo e expõem desafios de longo prazo da Amazônia; veja documentário

O Festival de Parintins 2025 foi o maior de todos os tempos: 120 mil visitantes, R$ 184 milhões movimentados e uma lição sobre como grandes eventos podem ser a porta de entrada para a Amazônia.

A reportagem da EXAME visitou Parintins no último mês de junho. E trouxe de lá uma reflexão sobre como a cidade, e a região, podem transformar exposição em desenvolvimento sustentável no longo prazo.

É uma questão que ganha força em 2025, ano em que Belém, distante 900 quilômetros de Parintins, recebe a COP30, a conferência global do clima. Será uma oportunidade para o mundo olhar a floresta, e seu povo.

O minidoc Os Corações da Floresta mergulha na beleza e na força de Parintins e debate os desafios de longo prazo da Amazônia.