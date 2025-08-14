ONU e Brasil adiam mais uma vez reunião sobre crise de hospedagem da COP30

Em nota divulgada na noite de quarta-feira, 13, o Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) anunciou o cancelamento da reunião programada para esta quinta-feira, 14, sobre os problemas relacionados ao alto custo de hospedagem em Belém.

Segundo o comunicado oficial, a postergação partiu de solicitação de membros do bureau da convenção, e não de iniciativa brasileira, com consultas em andamento para estabelecer nova data.

A decisão marca o segundo adiamento das discussões entre representantes da ONU e a Secretaria Extraordinária da COP30. Originalmente agendado para segunda-feira, 11 de agosto, o encontro havia sido transferido para esta quinta-feira também a pedido do secretariado internacional.

A sequência de cancelamentos evidencia a sensibilidade das tratativas sobre a infraestrutura hoteleira na capital paraense, que culminou em uma crise inédita na história das COPs.

Apoio presidencial a Belém é reafirmado

Na tarde de quarta-feira, durante o Fórum Nacional de Governadores realizado em Belém, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, reafirmou o comprometimento e o entusiasmo do presidente Lula com a realização do evento na cidade .

Ao lado do governador paraense Helder Barbalho, o diplomata também reforçou a estratégia por trás da escolha, argumentando que a localização amazônica confere uma dimensão simbólica e diferenciada às negociações climáticas globais.

Na véspera do evento, Corrêa do Lago havia divulgado uma carta direcionada à comunidade internacional, a quinta comunicação oficial da presidência da COP, convidando todos a transformar Belém em "um ritual de passagem" para marcar a transição rumo a um futuro sustentável.

Paralelamente às discussões diplomáticas, autoridades brasileiras implementaram medidas rigorosas para conter a especulação no setor hoteleiro.

A Defensoria Pública do Pará, através do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), formalizou notificações às principais plataformas digitais de reservas, estabelecendo protocolos específicos para combater práticas abusivas de precificação.

A ação coordenada, desenvolvida em parceria com Procon, Ministério Público do Estado e Procuradoria-Geral do Estado, determina que as plataformas identifiquem anunciantes cujas tarifas médias superem três vezes a média de mercado em alta temporada.

Uma vez detectada a irregularidade, os preços devem ser corrigidos em até 48 horas, sob pena de suspensão dos anúncios.

Avanços em outras frentes

Enquanto persistem as tensões sobre acomodações, outros aspectos organizacionais têm avançado.

A plataforma oficial de hospedagem, lançada em 1º de agosto, disponibilizou inicialmente 3.197 quartos, com previsão de adições diárias de novas opções de estadia.

A Agência Brasileira de Promoção do Turismo (Embratur) confirmou que as hospedagens estão sendo disponibilizadas em etapas, com valores entre US$ 220 e US$ 600 por diária, priorizando delegações envolvidas diretamente nas negociações oficiais.

Nos últimos dias, uma comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas (UNDSS) realizou inspeções nos locais que sediarão eventos da COP30, avaliando acomodações, sistemas de transporte, estruturas de saúde e segurança. Na ocasião, todos os planos apresentados pelos governos federal, estadual e municipal receberam aprovação da equipe técnica da ONU.