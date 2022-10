Natura amplia programa de logística reversa e oferece novos benefícios para clientes e consultoras

A fabricante de cosméticos Natura anuncia a ampliação do programa de logística reversa e benefícios para as consultoras. A partir de agora, o Recicle com a Natura passa a ter mais de 650 lojas próprias e franquias Aqui Tem Natura em mais de 280 cidades brasileiras. Isto é um aumento de mais de 540 pontos em relação a 2020, quando o programa foi lançado.

O relançamento do programa integra uma das iniciativas da Natura no pilar de circularidade, sendo que, atualmente, 81% de todo o material de embalagens da Natura já é reutilizável, reciclável e compostável. O objetivo agora é chegar a 100% até o final da década e reduzir, de forma geral, a quantidade total de material de embalagem que utiliza, meta que faz parte da Visão 2030 do grupo Natura &Co (Natura, Avon, The Body Shop e Aesop), também conhecido como Compromisso com a Vida. Outra ambição da empresa é alcançar zero emissões líquidas de carbono até 2030.

“Nossas metas são ambiciosas, mas não as alcançaremos sozinhos. Para atingir a circularidade total do produto e atender às ambições da meta carbono zero, precisaremos buscar soluções inovadoras e estimular o engajamento e conscientização de todos”, afirma Paula Andrade, vice-presidente de varejo de Natura &Co América Latina.

Recicle com a Natura: como funciona

Na nova dinâmica do Recicle com a Natura, a cada cinco embalagens vazias de produtos de qualquer uma das marcas do grupo Natura &Co entregues nas lojas participantes (Natura, Avon, The Body Shop e Aesop), os clientes e as consultoras de ganharão diferentes benefícios pela atitude consciente, como brinde e 10% de desconto nas compras.

O cliente pode escolher a forma que deseja resgatar os descontos de acordo com a sua preferência. Para isso, os interessados podem ir até uma loja Natura ou The Body Shop ou também fazê-lo de forma on-line, caso queiram utilizar o cupom em compras nos canais digitais da marca ou no espaço da sua consultora ou consultor de beleza.

Para esta última opção, o consumidor ou a consultora deve primeiro habilitar, na própria loja física, seu cadastro no site Soma Vantagens, onde, posteriormente, poderá acompanhar a pontuação, visualizar recompensas disponíveis, ver extrato das transações realizadas e convidar outras pessoas para participar.

Os materiais recebidos pelo Recicle com a Natura serão destinados a 14 diferentes cooperativas de reciclagem em mais de onze estados brasileiros. A logística será realizada com apoio da Trashin, startup parceira na nova fase do programa.

Com a ampliação dos pontos de recebimento e a otimização da malha logística, a estimativa é arrecadar cerca de sete toneladas de embalagens por mês e evitar, nesse mesmo período, a emissão de cerca de 17 toneladas de carbono na atmosfera, além de gerar impacto social positivo para mais de 360 famílias cooperadas.

Reciclagem

Além do Recicle com a Natura, a companhia trabalha com o programa Elos há cinco anos. A iniciativa busca assegurar a rastreabilidade, a homologação e a logística reversa da cadeia de reciclagem. Até o momento, a Natura mobilizou mais de 1.400 recicladores associados a 68 cooperativas que atendem 55 municípios de 16 estados brasileiros. Até o momento, mais de 46 mil toneladas de materiais foram comercializadas para incorporação em novas embalagens.

A partir de 2019, o programa passou a contar com a atuação na Amazônia por meio do projeto Rios Vivos, iniciativa do grupo Natura &Co para a mobilização de redes de coleta seletiva em comunidades ribeirinhas no Amazonas e no Pará. Desde junho, a iniciativa conta ainda com um fundo para impulsionar a estruturação de cadeias sustentáveis de plástico pós-consumo assistidas pelo Rios Vivos, alavancando maiores volumes de materiais reciclados para fabricação de embalagens da Natura. Por meio do fundo, Natura &Co realiza aportes que são destinados à melhoria das cooperativas alocadas nos núcleos já criados e à expansão do projeto para outros locais da Amazônia. A gestão conta com o apoio da Sitawi, organização pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras para impacto social.

Outro destaque do programa é a parceria com o Instituto Recicleiros, iniciada em 2021, para a captação de vidro incolor que atingiu, em agosto deste ano, o marco de 50 toneladas de resíduos coletados. Além de assegurar a destinação correta, a iniciativa gera renda para os catadores destas cooperativas e ainda fornece resíduos que podem ser reinvestidos na melhoria do processo produtivo dessas cooperativas.