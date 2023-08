A meta da Unipar: impactar 900 mil pessoas com projetos sociais neste ano

Líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC na América do Sul, a empresa selecionou, até agora, 43 projetos para receber investimento social privado.

Em seu relatório de sustentabilidade, a Unipar reafirmou um compromisso público bastante grandioso (e ousado): impactar 2 milhões de pessoas até 2025 por meio de programas e projetos de promoção ao desenvolvimento humano, especialmente nas frentes de educação, cultura, esportes e ação social.

Neste ano, um grande passo foi dado rumo a essa meta. A companhia, líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC na América do Sul, selecionou 43 projetos para receber investimento social privado. Juntos, eles devem movimentar cerca de R$ 15 milhões e impactar a vida de 900 mil pessoas.

O montante investido inclui recursos próprios e incentivados no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura, bem como a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Fundo para a Infância e Adolescência, o Fundo do Idoso, os Programas de Ação Cultural e de Incentivo ao Esporte, e o IPTU do Bom Empreendedor – esta última, uma iniciativa inédita da prefeitura de Cubatão.

Quais são os projetos da Unipar em São Paulo?

Na cidade de São Paulo, onde está instalado o escritório da companhia, a Unipar apoia grandes projetos voltados para a cultura, como museus de referência nacional, que possuem programas educativos para escolas e são fundamentais para a preservação do patrimônio cultural e histórico do Brasil.

Ao longo do ano, a companhia promove uma agenda positiva de visitas guiadas aos museus para centenas de pessoas, como estudantes e educadores das regiões onde a Unipar opera.

Entre os principais projetos apoiados pela empresa destacam-se o MAM e o Masp, que promovem o encontro entre públicos e arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras, com grandes exposições e acervos de impacto.

Já o Museu Catavento foi criado com a missão de aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertar a curiosidade e transmitir conhecimentos básicos e valores sociais, por meio de exposições interativas e atraentes, com linguagem simples e acessível.

Quais são os projetos sociais da Unipar em Cubatão?

Em Cubatão, na região metropolitana da Baixada Santista, em São Paulo, onde conta com uma unidade fabril, a Unipar vai apoiar mais de dez projetos sociais neste ano.

Entre os selecionados para este ano estão o Mempodera, que promove o empoderamento, a igualdade de gênero, o incentivo ao esporte de meninos e meninas de 6 a 15 anos da comunidade por meio de aulas de wrestling (luta livre), inglês e de interações sociais.

Outro projeto de impacto é o Passeio Ciclístico Bora Pedalar, que pretende colocar até 3 mil pessoas a partir de 8 anos para pedalar. Incentivando a prática esportiva, a Unipar apoia outros dois projetos: o Corujinha Golfe, que utiliza o ensino do golfe como ferramenta para democratizar o acesso de crianças e jovens de Louveira, no interior de São Paulo, ao mundo do esporte; e o Sementinhas no Esporte II, que oferece aulas de futsal totalmente gratuitas voltadas para alunos de 6 a 11 anos da rede pública.

A Unipar também patrocina o Teatro do Kaos, por meio dos projetos FestKaos – Festival Nacional de Teatro, que recebe cerca de mil pessoas durante dez dias para prestigiar gratuitamente as peças que compõem a programação –; e do Caminhos da Independência, que compartilha a história da passagem de dom Pedro I pela região antes de proclamar a Independência do Brasil.

Somam-se a esses projetos o Oficina do Código, que deseja levar conteúdo relevante relacionado a tecnologia para escolas públicas de ensino fundamental e médio; e o Programa de Capacitação de ONGs, realizado pelo Cide e Ciesp Cubatão. Além deles, a empresa também contribuiu com os Fundos Municipais do Idoso e da Infância e Adolescência (FIA).

Quais são os projetos sociais da Unipar em Santo André?

Na região de Santo André, na Grande São Paulo, onde também conta com uma unidade fabril, a Unipar apoiará cerca de 15 projetos sociais neste ano.

Entre eles estão o Fazer Valer, que atende 120 crianças e adolescentes de 5 e 17 anos para a prática de judô e taekwondo; e o Skatescola, que oferece aulas de skate gratuitas e atenderá 100 crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos de Rio Grande da Serra.

Assim como em Cubatão, a Unipar apoia em Santo André outras iniciativas voltadas para o desenvolvimento por meio do esporte, como o Corujinha Golfe e o Sementinhas no Esporte II; além da Orquestra Locomotiva e da Oficina do Código.

Vale destacar ainda o projeto Acessibilidade, um direito de todos!, da Casa de Apoio a Crianças com Câncer do ABC, que acolhe pacientes e familiares durante o tratamento; e o Festival de Fotografia de Paranapiacaba.

Trabalho junto à comunidade

Para fazer toda essa engrenagem funcionar, além da relação de transparência com todo o seu ecossistema, a Unipar mantém uma agenda anual com os Conselhos Comunitários Consultivos, que reúnem representantes das comunidades do entorno das fábricas para promover uma escuta ativa e debater as prioridades de cada comunidade.

Em 2022, a Unipar impactou positivamente cerca de 800 mil pessoas por meio dos projetos selecionados para receber o investimento social. A expectativa, agora, é encerrar 2023 com outras 900 mil vidas impactadas. E esse é só o começo.