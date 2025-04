Instituto Diageo fecha parceria para capacitar mulheres empreendedoras e amplia impacto social

Com a missão de expandir seu impacto para muito além da venda de produtos, a companhia de bebidas premium Diageo, está apostando em uma série de projetos por meio de seu instituto e acaba de anunciar uma nova parceria estratégica para promover a capacitação de mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade social.

"Queremos trazer mais um instrumento poderoso para que elas possam empreender e transformar suas vidas. As questões de gênero resolvem muitas outras mazelas", disse Viviane Mansi, diretora de relações corporativas da Diageo, durante evento de lançamento nesta terça-feira (29).

Em parceria com a Empreende Aí, o Instituto Diageo busca impulsionar a geração de renda e o empreendedorismo feminino ao beneficiar mais de 300 mulheres no Brasil com aulas práticas de coquetelaria -- por meio do programa Fábrica de Negócios, da Ade Sampa.

O projeto, desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, visa apoiar pequenos empreendedores a desenvolverem e expandirem seus negócios e as selecionadas serão preparadas para iniciar ou expandir suas atividades no setor de bebidas, um dos pilares estratégicos da Diageo.

A execução fica a cargo da Empreende Aí, escola de negócios da periferia e que atua na formação de pessoas em territórios populares, comunidades e favelas. Com quase 1500 alunos capacitados desde sua fundação em 2015, 76% são mulheres.

"Batemos na tela de que as periferias não são um lugar de escassez, mas sim de potências", destacou Jennifer Rodrigues, fundadora da escola junto com Luis Coelho, também presentes no evento.

Ao todo, o Fábrica de Negócios terá 900 vagas para 30 turmas de curso presencial e gratuito nos meses de maio e junho na capital paulista e 300 serão escolhidas para a capacitação especial com o Instituto Diageo.

"Nossa missão é gerar um impacto positivo e duradouro nas comunidades onde atuamos e essa parceria também é uma forma delas melhorarem suas condições de vida e se destacarem no mercado”, acrescentou Viviane.

'Visão 2030' e expansão do impacto

A parceria faz parte de um movimento maior da Diageo para impulsionar a transformação social até 2030. Por meio da sua estratégia "Visão 2030", a companhia de bebidas busca ampliar o alcance de suas iniciativas ESG alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e garantir um impacto mais amplo e duradouro nas regiões em que atua.

Criado em 2019, o Instituto Diageo tem como objetivo ampliar suas ações em áreas-chave como educação, geração de renda e sustentabilidade, com foco na colaboração com organizações da sociedade civil, governos e academia.

Entre outros projetos em curso, está o “Na Real”, de conscientização sobre o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade, e o “Learning for Life”, voltado para a capacitação de jovens em vulnerabilidade social.

Já com o Empreende Aí, a colaboração é peça-chave para alcançar ainda mais pessoas e reverberar o legado positivo do instituto, disse Gabriel Prudlik, Head de ESG da Diageo e Diretor de Operações do Instituto Diageo. “Nosso objetivo é expandir nosso impacto e inspirar outras empresas a seguirem o mesmo caminho", destacou.

Para Luis e Jennifer, unir forças entre poder público e iniciativa privada é incrível. "É assim que conseguimos promover um crescimento sustentável e inclusivo", concluíram.