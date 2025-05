Torcedores do Corinthians criam corredor ecológico para combater ilhas de calor em São Paulo; veja

Os arredores da Neo Química Arena, casa do Corinthians, devem se tornar mais arborizados em breve. Um grupo de torcedores do time paulista, em parceria com a Coalizão pelo Clima, planeja implementar um corredor ecológico na região próxima ao estádio, localizado na zona leste de São Paulo.

Quem circula pela área logo percebe como o cinza do concreto domina o cenário. O objetivo é transformar o espaço – composto por dois grandes estacionamentos, a estação de metrô, um shopping e quase nenhuma árvore – em um local mais fresco e menos hostil, por meio do reflorestamento e do plantio de mudas.

O projeto, batizado de Corredor Ecológico Corinthiano, conta com a participação de torcidas organizadas do time, como a Gaviões da Fiel e o Coletivo Democracia Corinthiana.

Cobertura vegetal em São Paulo

Nas redes sociais, as equipes explicam que a iniciativa busca solucionar um problema comum em diversas periferias de São Paulo: a escassez de espaços arborizados, fundamentais para o combate às enchentes e às ilhas de calor.

“Na zona leste de São Paulo, que possui menos bairros arborizados do que as demais regiões da cidade, o excesso de asfalto e concreto contribui para aumentar a sensação de calor”, afirmam as publicações.

O projeto visa melhorar a qualidade de vida no entorno da Neo Química Arena, beneficiando não só os torcedores do Corinthians no bairro. “O Corredor Ecológico Corinthiano vai combater os efeitos das mudanças climáticas na região, refletindo os valores do time: uma entidade nascida da resistência popular e das lutas do povo pobre, periférico e oprimido”, destacam em suas postagens.

O trabalho das equipes deve começar no mês de junho e contará com a colaboração de torcedores e voluntários nas próximas fases.

De acordo com as entidades envolvidas, o projeto será orientado por um engenheiro florestal parceiro e já conta com a colaboração das subprefeituras de Itaquera e Penha.