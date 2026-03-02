ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Fim dos fósseis e desmatamento: ONU abre consulta global para roteiros com ações concretas

Países, empresas e sociedade civil podem enviar propostas até 31 de março para orientar os 'roadmaps' que ficaram de fora do texto final da COP30, mas foram a principal promessa brasileira

Presidência brasileira da COP30 se reúne com ministro da Turquia: foco dos roadmaps é reunir ideias que irão consolidar as metas diplomáticas em ações antes da COP31 (Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

Presidência brasileira da COP30 se reúne com ministro da Turquia: foco dos roadmaps é reunir ideias que irão consolidar as metas diplomáticas em ações antes da COP31 (Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 2 de março de 2026 às 08h00.

A presidência brasileira da COP30 acaba de abrir uma consulta global para coletar contribuições que irão orientar os dois "roadmaps" ou mapas do caminho sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis e fim do desmatamento até 2030, com foco em transformar compromissos em ações concretas.

A iniciativa marca o início da fase operacional da grande promessa da conferência climática em Belém, após os temas sensíveis ficarem de fora do acordo final da UNFCC e se tornarem um dos nós mais difíceis para o Brasil desatar na diplomacia global. 

Em dezembro, o presidente Lula assinou um decreto determinando que os ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Meio Ambiente e Casa Civil apresentassem, em 60 dias, diretrizes para uma “transição energética justa e planejada”, tema que será levado para a conferência sobre fósseis na Colômbia, em abril.

No entanto, o prazo venceu no último 7 de fevereiro , sem que nenhum documento fosse apresentado, pública ou extraoficialmente. 

Na carta publicada pela Convenção do Clima da ONU (UNFCC) em 28 de fevereiro, os roadmaps servirão como guias práticos, capazes de orientar políticas públicas, estratégias empresariais e ações da sociedade civil.

++ Leia mais: Transição energética: Brasil quer puxar a fila, mas falta engatar o passo

A presidência brasileira liderada pelo embaixador André Corrêa do Lago reforça que o objetivo é contar com um processo justo e que os roteiros devem ajudar a identificar soluções adaptáveis às diferentes realidades nacionais e locais.

“Embora estas iniciativas não derivem de um mandato negociado e sejam conduzidas sob minha responsabilidade, estou convencido de que devem ser perseguidas de maneira inclusiva, participativa e transparente", afirma a carta.

Dois roteiros até 2030

Transição de combustíveis fósseis
O primeiro roadmap busca apoiar países na transição energética de forma justa, ordenada e equitativa, considerando diferentes níveis de dependência de fósseis e estágio de desenvolvimento. O documento deve abordar:

  • Barreiras físicas, econômicas, financeiras, institucionais, tecnológicas e sociais.

  • Oportunidades e alavancas para acelerar a implementação da transição.

  • Experiências, boas práticas e lições aprendidas em diferentes países, regiões ou setores.

  • Temas como riscos climáticos, oferta e demanda de energia, políticas públicas, inovação tecnológica, diversificação econômica e gestão da transição.

Desmatamento e degradação florestal
O segundo tem como meta interromper e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030. Entre os conteúdos esperados estão:

  • Identificação de barreiras físicas, econômicas, institucionais, sociais e tecnológicas.

  • Alavancas para acelerar políticas de conservação e restauração.

  • Experiências e políticas bem-sucedidas que podem ser replicadas.

  • Integração de direitos e conhecimentos de povos indígenas e comunidades locais.

  • Temas como restauração florestal, manejo sustentável, bioeconomia, agroflorestas, cooperação internacional e financiamento climático.

Consulta aberta a todos os stakeholders

Governos, observadores internacionais, empresas, ONGs, universidades e outros interessados podem enviar suas contribuições até 31 de março de 2026.

A iniciativa é descrita dentro do mote de “mutirão global”, reunindo ideias que irão consolidar as metas diplomáticas em ações aplicáveis antes da COP31, que será realizada na Turquia em novembro.

Na prática, a consulta global é a oportunidade de participar diretamente da construção de roadmaps que vão moldar políticas, investimentos e estratégias para o fim dos fósseis e do desmatamento no mundo.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasTransição energéticaCOP30

Mais de ESG

Conselheira 101 abre inscrições para formar mulheres negras e indígenas em conselhos

A culpa não é da chuva: desastre climático em Minas Gerais expõe o gargalo da adaptação no Brasil

Cury celebra primeiro ano de Instituto e destina 1% de lucro para ações sociais

Era da falência hídrica: como a água se tornou o ativo estratégico do Brasil

Mais na Exame

Mercados

Mercado faz vista grossa a crises e precisa se preparar, diz ex-CEO do Goldman

Brasil

Câmara deve votar PEC da Segurança Pública nesta semana

Casual

João Fonseca ganha US$ 1 milhão em torneio exibição. Bom sinal?

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Sincerão'