EY abre inscrições para programa de inclusão produtiva focado em jovens em vulnerabilidade

A EY, consultoria e auditoria global, abriu inscrições para a 5ª edição do EY Empodera, programa gratuito de capacitação profissional voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, realizada em parceria com o EY Institute e o projeto social Eu Capacito, busca oferecer qualificação em negócios, tecnologia e habilidades interpessoais.

As inscrições começam em 3 de fevereiro e aceitam, pela primeira vez, jovens que não concluíram o ensino médio.

O programa se destina a pessoas das classes C, D e E, sem restrição de idade ou região do país. Entre o público-alvo estão também grupos étnico-raciais, refugiados, pessoas com deficiência, profissionais acima dos 50 anos e indivíduos de diferentes identidades de gênero. Sem limite de vagas, o curso inclui aulas sobre Python, finanças pessoais, estatística, automação inteligente e governança de dados. Ao fim dos três meses de formação, os participantes certificados podem concorrer a vagas na EY por meio de processos seletivos.

Para Maithê Paris, líder de Diversidade, Equidade e Inclusão na EY, a ampliação do público elegível reflete a realidade de muitos jovens que deixam os estudos para sustentar suas famílias. "O programa é uma chance para que retomem sua trajetória profissional e educacional", afirma. Desde 2020, mais de 4 mil pessoas foram aprovadas no EY Empodera. Dessas, 800 concluíram todas as etapas e 80 foram contratadas pela própria consultoria.

A iniciativa faz parte dos esforços da EY para fortalecer a inclusão produtiva, conectando talentos diversos a oportunidades no mercado digital. O programa conta com o apoio do Eu Capacito, plataforma do Instituto Itaqui que oferece cursos gratuitos para formação tecnológica. Para Gabriela Vicari, CEO do Instituto Itaqui, programas como esse reforçam a importância da capacitação como ferramenta de transformação social. "O EY Empodera exemplifica como parcerias estratégicas podem gerar impacto significativo, promovendo não apenas qualificação técnica, mas também empoderamento humano", afirma.

As inscrições seguem abertas até 21 de fevereiro pelo site oficial da EY. O curso tem início previsto para março.