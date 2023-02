Expo Favela foca na potência de empreendedores das favelas e quer atrair investidores

A 2ª edição do Expo Favela segue a premissa levantada em 2022: conectar empreendedores da favela com investidores. “Se eu dissesse há 10 anos, que queria fazer um evento com empreendedores da favela em plena Berrini, um dos pulsos financeiros de São Paulo, certamente duvidaram dessa possibilidade. A Expo Favela, em 2022, mostrou que estamos ganhando um espaço novo e nobre de visibilidade”, disse o CEO da Favela Holding, Celso Athayde.

O evento, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de março, no World Trade Center, em São Paulo, contará com apresentação de startups, conferências, cursos, debates, desfiles, exposições, filmes, palestras, rodada de negócios, shows, mentorias, workshops e mais. Segundo a Favela Holding, em 2022, o público contabilizou mais de 30 mil pessoas e, para essa nova edição, há a expectativa por parte da organização que aumente em 40% o número de visitantes.

“Nosso principal objetivo é mostrar os negócios e inovações da Favela. Fazer essa ponte, muitos querem investir em negócios da favela, mas não sabem como. Venho trabalhando há anos para mostrar que não somos carência e sim potência. E tive a resposta em 2022, na nossa primeira edição tivemos no WTC, mais de 30 mil pessoas circularam pela Expo Favela. Esse ano vamos ser ainda mais ousados e vamos fazer em todo o Brasil, a primeira será em março também no WTC - Expo Favela Innovation São Paulo”, afirma Athayde.

Além de network e mentorias, os participantes também poderão participar da Escola de Negócios da Favela, que é uma parceria entre a Central Única das Favelas, Fundação Dom Cabral (FDC) e Favela Fundos. Os primeiros alunos foram os 10 empreendedores finalistas da Expo Favela 2022.

“Não basta acreditar na favela, tem que investir nela. Dito isso, as empresas têm que olhar para dentro de cada favela e descobrir as incríveis possibilidades de negócios. Mas sobretudo dividir , compartilhar o resultado dessas ações com os moradores.E a Expo Favela Innovation ajuda a promover essas conexões, com a presença dos empreendedores, de investidores-anjo e de empresários, dispostos a se aprofundar e colocar fichas nas ideias que vêm da favela”, comenta Athayde.

Serão abordados outros temas como comunicação, cultura, diversidade, economia criativa, educação, finanças, gastronomia, logística, meio ambiente, mobilidade, moda, redes, saúde e sustentabilidade. Durante os intervalos, os participantes poderão visitar os estandes dos expositores da favela.

No ano passado, o evento contou com 307 fundos de investimentos presentes. Sejam fundos convencionais, familiares ou pessoais. “Meu palpite é que termos mais de mil investidores e 350 em São Paulo”, comenta Athayde.

O evento também tem como objetivo mostrar as mais diversas manifestações culturais das favelas. Com isso, terão muitos encontros de conteúdo em palestras e conferências, com nomes como Luciano Huck, Paula Lima, Kondzilla, Mc Sophia, Manoel Soares e Paulo Lins. Além disso, o Expo Favelas terá um museu da favela, rodadas de negócios, cinema da favela, literatura da favela e outras manifestações.

Os ingressos para o público em geral já estão sendo vendidos no site da Expo Favela e custam a partir de 20 reais.