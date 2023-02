Sucesso empreendedor: EXAME impacta milhares de PMEs com dicas gratuitas; saiba como receber

Há exatamente um ano, o compromisso da EXAME com o empreendedorismo brasileiro ganhava novos contornos. Lançávamos, em fevereiro de 2022, a newsletter EMPREENDA, um resumo semanal de notícias e dicas para líderes, empresários e aspirantes a empreendedores de todo o Brasil de forma gratuita.

De lá para cá, a EMPREENDA ganhou relevância e destaque a partir dos resumos das notícias mais relevantes do cenário das micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Atualmente, a newsletter tem mais de 131 mil leitores mensais.

Com histórias de sucesso no empreendedorismo ou, ainda, relatos de companhias bem-sucedidas que podem trazer lições sobre gestão de negócios, diversificação e inovação, a EMPREENDA se dispõe a ser um guia para informar e inspirar quem está iniciando um negócio ou pretende melhorar o desempenho de sua pequena empresa.

Além de uma curadoria das principais notícias, a EMPREENDA também é um compilado de informações úteis a todo empreendedor, como:

cases de sucesso;

histórias de líderes inspiradores;

indicações de livros, filmes, podcasts e capacitações para quem tem ou deseja ter um negócio próprio;

dicas de gestão e estruturação de negócios;

tendências de mercado e informações sobre o universo das startups

