Enquanto 36% dos negócios se preocupam com preservação, mais da metade desconhece ações sustentáveis

Na transição para uma economia verde, os pequenos negócios tem papel crucial -- seja pela sua contribuição produtiva, inovação, ou resiliência para se adaptar frente às mudanças climáticas e tecnológicas. Uma nova pesquisa do Centro Sebrae de Sustentabilidade divulgada na quarta-feira, 23, buscou entender a contribuição das micro e MPEs brasileiras na Agenda 2030 da ONU e como elas adotam práticas de sustentabilidade em suas operações.

Ao todo, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas associadas nesta agenda firmada em 2015, visando um equilíbrio entre crescimento econômico, bem-estar social e proteção ambiental. Mas quase uma década após a adoção deste compromisso, o Brasil ainda enfrenta desafios para sua implementação.

Após analisar quatro mil pequenos negócios em todas regiões do país, o Sebrae revelou que apenas 35% conhecem as práticas sustentáveis e mais de 65% desconhecem os ODS.

Ao mesmo tempo, há uma enorme oportunidade para reverter o cenário: cerca de 36,4% das comprometidas com a agenda sustentável afirmam se preocupar com questões relacionadas à preservação ambiental e justiça social e seis em cada dez (60%) acreditam que podem contribuir.

"Este é o tamanho do nosso desafio para apoiar estes negócios na agenda 2030. Todos nós devemos ser missionários e engajados em fortalecer estas iniciativas", disse André Schelini, diretor Técnico do Sebrae/MT, à EXAME. Segundo ele, é preciso ampliar a conscientização ambiental e o letramento, além de compartilhar as melhores práticas.

Nelson Hervey Costa, Superintendente do Sebrae de São Paulo, complementou à EXAME que a pesquisa é muito importante para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável, em uma semana marcada pelo “B20 Summit" -- evento de encerramento do principal fórum do setor privado do G20 -- que também acontece em novembro no Rio de Janeiro.

"Em 2025, também teremos uma cúpula gigantesca em Belém, que é a COP30. Este é um desafio grande de fomentarmos a economia circular, bioeconomia, economia verde e de baixo carbono entre os empresários", disse Nelson.

No Brasil, o Pacto Global da ONU reforça a urgência do comprometimento da sociedade com as metas da Agenda 2030. Atualmente, 84% das empresas que fazem parte do movimento do setor privado já estão avançando em direção aos ODS, mas apenas 46% delas incorporaram os compromissos em suas estratégias de negócios.

Patinando no ESG

Entre outros destaques da pesquisa, está a análise por pilar ambiental, social e de governança (ESG).

No quesito ambiental, 72.92% das empresas não monitoram suas emissões, 51,64% afirmam não adotar nenhuma prática para reduzir a poluição, assim como 26,63% não fazem nada para economizar água e diminuir o consumo elétrico (86%). Apenas 58,28% afirmam separar os resíduos secos para reciclagem.

Do lado social, 59% dos empresários ainda não possuem um documento que proíba trabalho infantil e escravo, 57,73% não adotam nenhuma prática de gestão de fornecedores, 31,73% decidem suas compras só baseadas preço e não consideram critérios sustentáveis, e 62,93% pagam um salário-mínimo aos seus colaboradores.

Em aspectos de governança, 51,26% dizem que a empresa não possui visão, missão e propósito. Por outro lado, 48% possui um código de ética e conduta, 55% uma política de privacidade e uso de dados pessoais e 44% uma ouvidoria ou canal para denúncias.