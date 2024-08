Doações de Taylor Swift ligam alerta sobre insegurança alimentar nos EUA

Antes do show de Taylor Swift em 14 de julho em Denver, Colorado, Aditi Desai, diretora de marketing do Food Bank of the Rockies, recebeu uma ligação incomum. A estrela pop bilionária queria doar dezenas de milhares de refeições para a organização sem fins lucrativos — um esforço filantrópico que ela repetiu enquanto atravessa o país com sua Eras Tour por 52 cidades.

"Fiquei chocada e depois emocionada com a notícia", disse Desai ao The Chronicle of Philanthropy. "Quando [os representantes de Swift] compartilharam a notícia, eles foram muito gentis, nos informando que Taylor queria expressar sua gratidão pelo trabalho que fazemos em nossa comunidade todos os dias."

Desde março passado, Swift doou o equivalente a centenas de milhares de refeições para ajudar a alimentar um número crescente de americanos, e cada vez mais jovens lutando contra o aumento dos custos de alimentação e moradia. Ela escolheu doar sem alarde.

No entanto, os operadores de bancos de alimentos dizem que o ato nobre de Taylor forneceu apenas alívio temporário, pois a insegurança alimentar aumentou e a ajuda do governo federal para a Covid acabou.

"Recebemos muito apoio durante a Covid", disse Jessica Sund, diretora de desenvolvimento e comunicações do Channel One Regional Food Bank de Minnesota, que recebeu financiamento da Swift, ao The Chronicle of Philanthropy.

"Isso realmente nos ajudou a não ter uma situação horrível. Mas os números que estamos vendo são muito maiores agora por causa da inflação e do custo de vida, e todo esse apoio acabou."

Apoio importante, mas buraco ainda é bilionário

O apoio da Swift tem sido significativo, dizem os operadores de bancos de alimentos, especialmente para chamar a atenção para seu serviço crucial para pessoas de baixa e média renda. Mas os bancos de alimentos, coletivamente, exigem bilhões de dólares em financiamento por ano, disse Kyle Waide, CEO do Atlanta Community Food Bank, que é presidente do National Council for Feeding America e cujo banco de alimentos da Geórgia é um beneficiário da Swift.

O déficit anual de financiamento entre o que é necessário em assistência alimentar e o que é fornecido pelo governo federal é de aproximadamente US$ 33 bilhões (R$ 181 bilhões), de acordo com a Feeding America, uma rede de bancos de alimentos, despensas e programas de refeições locais.

Até agora, a turnê de Swift arrecadou mais de US$ 1 bilhão, parte da qual ela escolheu doar. Além de suas doações para bancos de alimentos, ela deu US$ 55 milhões em bônus para aqueles que trabalharam em sua turnê - de dançarinos a motoristas de caminhão.

Aos 34 anos, a cantora tem um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 1 bilhão e um histórico de apoio a causas de assistência emergencial. Embora ela evite a abordagem tradicional de criar uma fundação, seu fundo de caridade na Community Foundation of Middle Tennessee foi criado para responder às enchentes que atingiram a região em 2010. Ela doou US$ 1 milhão para o Tennessee Emergency Response Fund da fundação comunitária no ano passado.

Bancos de alimentos que receberam doações da artista elogiaram a estrela pop por chamar mais atenção para seus esforços para reduzir a fome em meio à inflação, ao aumento dos custos de alimentos e energia e à maior demanda por seus serviços. Pelo menos 49 milhões de americanos dependem de alimentos de bancos de alimentos e outras instituições de caridade.

Os jovens, que constituem uma grande parte do público de Swift, são cada vez mais afetados pela insegurança alimentar. Mais da metade das pessoas de 18 a 34 anos disseram que o aumento dos custos com alimentos era a principal preocupação financeira.