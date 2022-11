Cúpula de espécies ameaçadas aprova proteção aos tubarões

A cúpula no Panamá sobre comércio internacional de espécies ameaçadas aprovou, nesta sexta-feira (25), uma resolução para proteger tubarões, o que representa um duro golpe ao lucrativo tráfico de barbatanas, usadas no preparo de uma sopa na Ásia Oriental.

O plenário da COP19 da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES) decidiu quase por unanimidade, com reservas do Japão, regular o tráfico de 54 espécies das famílias de tubarão Carcharhinidae (que inclui os tubarões-tigre, azul e touro) e dos tubarões-martelo (Sphynidae), os mais traficados como ingrediente de sopa de barbatana, no último dia da cúpula.

"Fica aprovada a proposta 37" sobre proteção aos tubarões Carcharhinidae, anunciou a presidente do plenário da cúpula, a panamenha Shirley Binder, depois que o Japão manifestou suas reservas e pediu a exclusão do tubarão-azul da medida, sem que nenhum outro país apoiasse a reivindicação.

Ato seguido, a proposta 38, de proteção ao tubarão-martelo, foi aprovada por unanimidade, sem debate. As decisões aprovadas são vinculantes para os Estados-parte.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

A própria Binder havia declarado dias antes à AFP que a aprovação da proteção de ambas as famílias de tubarões seria "uma decisão histórica".

Em contrapartida, o delegado japonês disse nesta sexta-feira, ao expressar suas reservas, que a proposta era "pouco razoável e pouco científica".

Copatrocinada pela União Europeia (UE) e outros 15 países, entre eles o anfitrião da cúpula, a decisão coloca as 54 espécies das famílias dos tubarões Carcharhinidae e dos tubarões-martelo (Sphynidae) no Anexo II da CITES, de espécies com comércio regulamentado.

As espécies com comércio proibido estão incluídas no Anexo I desta Convenção, que entrou em vigor em 1975 e estabeleceu regras de comércio internacional para mais de 36.000 espécies silvestres.