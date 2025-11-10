Alemanha e Espanha destinam US$ 100 milhões para resiliência climática na COP30

Belém - A Alemanha e a Espanha devem investir US$ 100 milhões em um novo programa focado em aumentar a resiliência climática em países em desenvolvimento. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 10, em um evento da COP30.

Os recursos serão destinados para o projeto ARISE (sigla para Acelerando Investimentos em Resiliência e Inovação para Economias Sustentáveis, na tradução literal do inglês), criado pelo Climate Investment Fund, mecanismo multilateral de US$ 13 bilhões que opera vinculado ao Banco Mundial.

O ARISE busca incorporar resiliência climática nas estratégias econômicas de países, desbloqueando novas fontes de financiamento climático e mobilizar fundos voltados para clima, setor privado e bancos multilaterais de desenvolvimento na discussão.

Por meio de um comunicado, a diretora-executiva do CIF, Tariye Gbadegesin, afirmou que a oportunidade de aumentar a preparação de países pobre aos efeitos climáticos extremos é “grande demais para ser ignorada”. E que as mudanças do clima exigem um novo tipo de resposta financeira.

Durante reunião de líderes de bancos multilaterais e representantes de governo na manhã desta segunda-feira, a ministra da cooperação econômica e desenvolvimento da Alemanha, Reem Alabali Radovan, lembrou que cada vez mais pessoas já sentem os efeitos devastadores das mudanças climáticas, que afetam a todos, mas não igualmente.

“Na Alemanha, trabalhamos para que todos entrem no debate e contribuam com uma quantia justa, sejam os países desenvolvidos ou emergentes”, afirmou.

A ministra alemã disse também que seu país está empenhado em apoiar e proteger Amazônia e a adaptação climática em países africanos porque entendemos que faz sentido economicamente. "Porém, como comunidade global, ainda precisamos fazer muito mais”, explica.

Para ela, os fundos multilaterais têm a oportunidade de proteger a infraestrutura crítica de países mais pobres, mas isso exige que as políticas econômica e de resiliência climática estejam unidas.

Mecanismos de financiamento climático

Ilan Goldfjan, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, afirmou durante o evento que as mudanças climáticas custam ao mundo uma média de US$ 320 bilhões por ano, enquanto na América Latina e Caribe, já ultrapassamos o custo de US$ 1,2 milhões por hora por conta dos efeitos do clima.

“A urgência é clara, mas a oportunidade também. Investir em resiliência cria empregos, fortalece as economias locais e reforça ambientes seguros para atrair capital privado”, explicou.

Goldfjan detalhou a estratégia que o BID pretende adotar na COP30 para evoluir no tema financiamento climático.

O Banco expandirá em US$ 2 bilhões o seu incentivo para cobertura de desastres climáticos: o recurso será usado para apoiar países e empresas, que passam a incluir o debate, na gestão climática.

A partir essa quantia, o BID acelerará o Climate Resilience Debt Clauses, sistema que permite que governos suspendam o pagamento das dívidas em caso de desastres naturais.

“Mais países terão acesso a esse recurso, com um adicional de US$ 1 bilhão em proteção disponível a partir de 2026 e atingindo uma cobertura total de US$ 4,2 bilhões”, disse o executivo.

Proteção ampliada contra desastres

O apoio às nações após desastres também será reforçado: o Contingent Credit Facility for Natural Disasters receberá mais países elegíveis, além de um aumento na cobertura em US$ 1 bilhão, atingindo US$ 5 bilhões em proteção total em 2026.

O diretor ainda afirmou que o BID trabalha para desenvolver um mecanismo que transfira o custo dos eventos climáticos extremos para seguros e o mercado de capitais, que já está sendo desenvolvimento com Belize, Honduras e Panamá.

A CEO da COP30, Ana Toni, disse durante a discussão que os bancos multilaterais de desenvolvimento estão no centro do debate de financiamento climático e parte essencial para solucionar o vão de US$ 1,3 trilhão.

“Espero que nesse ano possamos construir juntos a agenda de ação do financiamento climático, que pode se concretizar nesta COP30”, afirmou.

Toni ainda afirmou que espera que a COP30 mostre os caminhos até o financiamento climático e que os bancos multilaterais unam seu trabalho para multiplicar esforços.