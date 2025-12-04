ESG

COP30 foi virada política para o clima e Brasil soube conduzir, diz fundadora do TED Countdown

À EXAME, Lindsay Levin faz um balanço da conferência em Belém e destaca que o maior avanço veio da mobilização de pessoas e da força coletiva que emergiu para além das negociações

Lindsay Levin, fundadora do TED Countdown: “Se medirmos a COP apenas pelo texto final, perderemos metade da história” (Divulgação / TED)

Sofia Schuck
Repórter de ESG

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16h30.

Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 16h57.

A COP30 foi bem-sucedida dentro de um processo inevitavelmente imperfeito — e esse sucesso, para Lindsay Levin, vai muito além da "matemática dura" das negociações.

“As COPs nunca foram só sobre o texto ou acordo final. São sobre o momento político que criam, sobre as coalizões que formam e sobre como aproximam a crise climática da vida real das pessoas”, disse à EXAME a fundadora da iniciativa global TED Countdown e cocriadora do TED Countdown House, um dos espaços que se tornou polo vibrante de Belém durante a grande conferência do clima. 

Antes de se dedicar ao clima, Lindsay passou décadas construindo pontes em liderança de impacto. Em 2001, fundou o Leaders’ Quest, uma empresa dedicada a conectar executivos, ativistas e agentes públicos em viagens imersivas pelo mundo.

“Viajar abriu meus olhos. Você vê como as pessoas realmente vivem, o que enfrentam, e entende a conexão entre desigualdade e clima de uma forma muito concreta", contou.

Com uma vasta bagagem de experiências em diferentes países e comunidades já afetadas pelas mudanças climáticas, ela percebeu que a pauta deixou "de ser uma abstração" e construiu sua visão atual: transformações só acontecem quando política, cultura e pessoas se encontram.

Hoje baseada em Nova York, ela descreve que o “retrocesso climático preocupante de alguns países” como é o caso dos EUA, apenas reforçam o senso de urgência e o papel do TED de criar conexões e histórias que mantenham o "tema vivo mesmo quando governos recuam".

A britânica faz um balanço final da COP30 sob a perspectiva de quem há décadas tenta aproximar narrativas climáticas de públicos diversos. Empresária e filantropa, foi a responsável por transformar a plataforma TED em um dos maiores palcos globais para acelerar soluções "e conversas" sobre os desafios planetários.

"A única forma de acelerar a ação é tornar o tema impossível de ignorar, e isso exige cultura, histórias, emoções. Não apenas números”, afirmou na entrevista.

A estreia do TED na COP

Foi justamente essa visão que sustentou a estreia do TED em uma COP do clima da ONU.

Pela primeira vez, a organização montou uma casa oficial com uma programação intensa e paralela à oficial , reunindo chefes de Estado, negociadores, povos indígenas, artistas, pesquisadores e empreendedores em uma "área informal e democrática" no coração da capital paraense.

Belém foi o lugar certo, e uma decisão corajosa, reforçou: "É onde o desenvolvimento encontra a conservação".

“A COP30 representou uma virada política na agenda climática. Não porque tudo ficou fácil — pelo contrário — mas porque muitos países reconheceram que não dá mais para adiar decisões difíceis”, destacou a executiva.

Nesse ponto, o Brasil teve um papel decisivo. Para Lindsay, a presidência brasileira da COP entendeu o “jogo fino” por trás das negociações e atuou com sutileza e inteligência ao separar debates de maior tensão — como dos combustíveis fósseis — e criar espaço para avançar onde havia consenso, o que ajudou a manter "países estratégicos na mesa".

Embora o acordo final tenha frustrado por não mencionar a eliminação dos fósseis, a COP30 deu o pontapé inicial para que um roteiro seja trabalhado pelos países e será um dos grandes esforços do Brasil até o fim do mandato em novembro de 2026 quando passa o bastão para a COP31 na Turquia.

Para Lindsay, não é possível ignorar as limitações estruturais do processo. “Não existe COP perfeita. Existe COP que move a política na direção certa -- e Belém fez isso com êxito", frisou ao lembrar que só pelo fato de estarmos falando abertamente a nível global sobre este tema antes tabu já mostra que algo mudou.

A experiência amazônica também moldou a avaliação da executiva e ela se mostrou impactada pela energia dos povos indígenas e pelo protagonismo de jovens ativistas.

“A Amazônia lembra ao mundo que clima não é uma abstração: é território, é cultura, são pessoas que já  está pagando o preço da inação”, afirmou.

Foi por isso que ela quis garantir que o TED Countdown House fosse um espaço não apenas de autoridades, mas também de vozes que historicamente ficam à margem e não são consideradas na tomada de decisão.

“Se não trouxermos quem vive a crise para o centro da conversa, não há futuro possível", acrescentou.

O que move o TED Countdown

O Countdown, lançado em 2020, atua justamente nessa convergência entre ciência, arte, comunicação e ação concreta em frentes como energia, transporte, alimentação, natureza e finanças, com uma lógica prática: acelerar soluções que já funcionam mundo afora. 

Para a fundadora, o processo natural exige lidar com "realidades políticas imperfeitas", algo bastante evidente dentro das próprias COPs e que geralmente culminam em acordos não tão ambiciosos como deveriam ser frente ao tamanho do desafio.

A ansiedade por resultados que colocam em xeque o futuro do planeta é legítima -- e compartilhada por ela, mas no fim do dia, Lindsay lembra: "O Brasil entregou o que era alcançável e fez o que era possível em um contexto geopolítico complexo e desafiador", concluiu.

Com a missão de transformar o clima em uma pauta do cotidiano, a organização já planeja replicar o modelo na COP31 da Turquia, com ainda mais força. "Belém foi só o começo", garantiu.[/grifar]

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

