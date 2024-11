COP29: Marina Silva defende uso moderado dos recursos energéticos 'dados por Deus'

Países que se beneficiam dos “presentes de Deus” energéticos precisam agir com moderação no uso desses recursos, afirmou nesta quarta-feira, 13, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante a COP29, realizada em Baku.

A declaração da ministra foi uma resposta ao discurso de abertura da cúpula climática, feito pelo presidente do Azerbaijão e anfitrião, Ilham Aliev.

Aliev enfatizou que os hidrocarbonetos representam "um presente de Deus" e que "os países não devem ser culpados por possuírem ou colocarem esses recursos à disposição do mercado, já que ele precisa deles".

“Deus nos dá presentes, mas ele sempre pede que sejamos bastante acomedidos em relação aos presentes que ele nos dá. Por exemplo, se comermos açúcar demais, com certeza ficaremos diabéticos”, declarou Marina Silva em coletiva de imprensa.

Exploração de petróleo no Brasil

O Brasil, que é o principal produtor de petróleo da América Latina com uma produção de cerca de 3,5 milhões de barris por dia, não abre mão de explorar seus recursos naturais. No entanto, segundo a ministra, o país acredita ser possível alinhar essa exploração com seus objetivos climáticos.

Durante o evento, o Brasil apresentou sua nova meta climática à ONU, comprometendo-se a reduzir entre 59% e 67% das emissões de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis de 2005. O plano visa uma redução de até 1,71 gigatonelada de CO₂.