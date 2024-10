De Cali, Colômbia*

Pela primeira vez, comunidades negras de todo o mundo tiveram um espaço oficial dentro da discussão da Conferência da ONU pela biodiversidade. Nesta quinta-feira, 24, dentro da programação da COP16, ocorreu o Fórum Internacional dos Afrodescendentes, espaço de discussões sobre o reconhecimento das ações da população negra na manutenção da biodiversidade global.

O espaço permitiu que líderes, representantes e ativistas do movimento racial pudessem discutir como incluir pessoas negras no centro do debate ambiental e climático, de forma efetiva. A ministra do meio ambiente da Colômbia e presidente da COP16, Susana Muahamad, esteve presente e ressaltou a importância da discussão.

“Não reconhecer o papel histórico desta população para a biodiversidade é rejeitar uma das riquezas culturais e políticas mais importantes de nosso continente” disse Susana, que salientou que comunidades negras habitam os ecossistemas responsáveis por 40% da biodiversidade global, estando entre as grandes responsáveis pela manutenção da vida dos animais e plantas.

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, também esteve presente e celebrou como o Fórum foi responsável por unir pessoas negras e não-negras de todo o mundo na construção de estratégias de conservação da biodiversidade. “É maravilhoso ver a presença de mulheres, camponeses, indígenas e outros grupos aqui, o que demonstra a necessidade de seguir de maneira coletiva e colaborativa para salvar as florestas, rios, mangues e os animais”, apontou a governante.

Apagamento das populações

A temática do reconhecimento da população negra na preservação da biodiversidade já vinha sendo discutida nas últimas COPs, mas nunca com um espaço dedicado e de relevância como a chamada Blue Zone, onde acontecem as discussões oficiais que integram a agenda da conferência.

“O tema não é periférico; ao contrário, é central graças ao compromisso do povo negro da América Latina, Colômbia, Brasil e Caribe, e ao seu trabalho essencial. E já faz parte da COP16 como uma negociação relevante”, afirmou Susana Muahamad.

Durante o fórum, a historiadora brasileira Carolina Rocha destacou que o debate representa um momento histórico para os povos negros da América Latina que vivem a partir dos biomas, como comunidades tradicionais e quilombolas. “O Fórum acrescenta uma nova narrativa para os problemas da população negra desta região e ao redor do mundo”, explica.

Inclusão dos povos indígenas

A falta de reconhecimento pelo seu papel na reconstrução e manutenção dos biomas é mais uma dificuldade secular vivida por povos minorizados. A vice-presidente da Colômbia lembrou que foram mais de 30 anos até que as Conferências do Clima e Biodiversidade reconhecessem o papel dessas populações na preservação ambiental.

Francia Márquez ainda citou a parceria entre o Brasil e a Colômbia para reconhecer e garantir mais qualidade de vida as populações negras envolvidas na recuperação da biodiversidade. “Esperamos que todos lembrem com alegria da importância deste reconhecimento, que valoriza a presença afro e a identidade étnico-cultural e reconhece direitos territoriais negados por muitos anos”, disse.

A ministra Susana Muhamad afirmou, por fim, que segue em discussão as propostas para a inclusão e reconhecimento dos esforços das comunidades indígenas no trabalho de manutenção do ecossistema especialmente na Amazônia.

*A jornalista viajou a convite.