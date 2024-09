Como um pacote de salgadinhos esquecido em um parque mudou o ecossistema local

Um saco de Cheetos é derrubado e deixado no chão. Aquilo que parece banal e mostra uma falta de educação, para os guardas florestais do Parque Nacional Carlsbad Caverns, no sul do Novo México, isso é um evento "que muda o mundo" para os pequenos micróbios e insetos que chamam esse ambiente subterrâneo de lar.

Segundo reportagem da Associated Press, o saco pode ter ficado lá por um ou dois dias ou talvez apenas algumas horas, mas aqueles pedaços salgados de milho processado amolecidos pela umidade espessa desencadearam o crescimento de mofo no chão da caverna e nas formações próximas.

"Para o ecossistema da caverna, teve um impacto enorme", observou o parque em uma postagem nas redes sociais, explicando que grilos, ácaros, aranhas e moscas da caverna logo se organizaram para comer e dispersar a "bagunça de fora", essencialmente espalhando a contaminação.

O saco laranja brilhante foi avistado fora da trilha por um guarda florestal durante uma das varreduras regulares que a equipe do parque faz pela Big Room, a maior câmara de caverna única em volume na América do Norte, no final de cada dia. Eles ficam procurando por visitantes perdidos e qualquer lixo ou outro resíduo que possa ter sido deixado para trás na trilha pavimentada.

Batalha contra o lixo

Segundo a AP, deste paraíso subterrâneo no Novo México às margens dos lagos em Nevada, afluentes ao longo do Grand Canyon e lagoas na Flórida, guardas florestais e voluntários coletam toneladas de lixo deixado pelos visitantes a cada ano como parte de uma batalha contínua para impedir que ecossistemas únicos sejam comprometidos, mas ainda permitindo o acesso dos visitantes.

De acordo com o Serviço Nacional de Parques, mais de 300 milhões de pessoas visitam os parques dos EUA cada ano, trazendo e gerando quase 70 milhões de toneladas de lixo — a maioria das quais acaba onde deveria, em latas de lixo e contêineres de reciclagem.