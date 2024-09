Brasil pode recuperar grau de investimento em 2025, afirma Fernando Haddad

De Nova York

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma entrevista coletiva em Nova York, nesta segunda-feira (23), durante a Assembleia Geral da ONU. Na conversa com jornalistas, ele destacou o foco do governo em reobter o grau de investimento do Brasil, perdido há mais de uma década, e a importância das reformas implementadas até o momento.

Segundo ele, o Brasil pode alcançar uma melhora na classificação de risco já no próximo ano, ficando a apenas um degrau de recuperar o grau de investimento. Hoje, o país está três degraus abaixo dessa posição em todas as principais agências de risco.

Ele destacou que, ao assumir o governo, as contas públicas estavam desorganizadas, mas que, graças ao Arcabouço Fiscal e outras medidas, as projeções indicam que as metas de estabilidade fiscal serão alcançadas.

Avanços institucionais e estabilidade econômica

Haddad ressaltou que as agências de classificação de risco estão atentas aos avanços econômicos e institucionais no Brasil, especialmente no que se refere à relação com o Congresso e o Judiciário. Um ponto importante, segundo o ministro, foi a aprovação da reforma tributária e o fortalecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que garantem mais previsibilidade econômica. Ele também comentou que, mesmo que internamente esses avanços não sejam tão percebidos, eles são altamente valorizados pelas agências internacionais.

O ministro mencionou que o governo está atento à evolução das despesas, como a Previdência e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que estavam causando preocupação em maio, mas que agora se mostram mais acomodadas, o que alivia a equipe econômica. Além disso, receitas extraordinárias esperadas para o próximo ano, como a reoneração da folha, trarão maior estabilidade.

Projeções de crescimento e inflação

Outro tema abordado foi a revisão das projeções econômicas para 2024. Haddad destacou que o Brasil, ao contrário das previsões anteriores, está crescendo a uma taxa maior que 1,5% ao ano, e que o país deve registrar um crescimento de 2,5% no próximo ano. Quanto à inflação, o ministro lembrou que o índice caiu pela metade em relação a dois anos atrás, e que a expectativa é de que continue diminuindo.

Haddad reforçou o compromisso do governo com o cumprimento das metas fiscais e afirmou que a equipe econômica está confiante na possibilidade de alcançar um novo degrau na classificação de risco no próximo ano.