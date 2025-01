Biden proíbe novas perfurações de petróleo e gás natural na costa dos EUA

Joe Biden proibiu nesta segunda-feira (6) novas explorações de petróleo e gás natural em uma área costeira de 253 milhões de hectares que contempla o oceano Atlântico e Pacífico.

O anúncio acontece semanas antes do atual presidente americano deixar o cargo e passar o bastão para Donald Trump, que ao assumir promete aumentar a produção de combustíveis fósseis altamente nocivos ao ambiente.

Recentemente, os EUA também se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em em 61% até 2035.

A decisão permanente impede que empresas petrolíferas explorem a Costa Leste, do leste do Golfo do México, as costas de Washington, Oregon e Califórnia, e partes do Mar de Bering do Norte do Alasca, destacou um comunicado da Casa Branca.

“À medida que a crise climática continua a ameaçar comunidades em todo o país e estamos em transição para uma economia de energia limpa, agora é a hora de proteger essas costas para nossos filhos e netos”, disse Biden em nota.

Contemplada pela Lei das Terras da Plataforma Continental Exterior de 1953, a medida dá ao governo federal autoridade sobre a exploração de recursos offshore e não prevê que os presidentes revertam unilateralmente sem antes passar pelo Congresso. Futuramente, isto tornaria a revogação mais difícil para Trump, destacam especialistas.

"Com as retiradas de hoje, o presidente Biden conservou mais de 253 milhões de hectares de terras, águas e oceanos dos EUA – mais do que qualquer presidente na história”, complementou o comunicado da Casa Branca.

Após rumores no fim de semana de que Biden faria a declaração hoje, Karoline Leavitt, a nova secretária de imprensa de Trump, chamou a decisão de "vergonhosa, projetada para exercer vingança política sobre o povo americano que deu ao presidente Trump um mandato para aumentar a perfuração e reduzir os preços do gás".

Por outro lado, grupos ambientalistas celebraram. A Oceana, organização global de preservação do oceano, compartilhou a notícia em suas redes sociais e escreveu no X: "Hoje, o Presidente Biden protegeu as costas, as comunidades e a vida selvagem dos Estados Unidos, salvaguardando a Costa Leste, a Costa Oeste e o leste do Golfo do México da perfuração offshore. Obrigado"