ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Os entraves para o mercado de carbono brasileiro sair do papel

Isabela Morbach, da COSRO Advogados, analisa os próximos passos do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e as expectativas para a conferência do clima na Amazônia

Isabela Morbach conversou com a EXAME durante o videocast Negócios Sustentáveis, já disponível no YouTube (Acervo pessoal/Divulgação)

Isabela Morbach conversou com a EXAME durante o videocast Negócios Sustentáveis, já disponível no YouTube (Acervo pessoal/Divulgação)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17h30.

Tudo sobrePodcasts
Saiba mais

Sete meses após a aprovação da lei que criou o mercado regulado de carbono no Brasil, o país ainda aguarda a estruturação definitiva do órgão gestor que comandará o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). Enquanto isso, a proximidade da COP30, que será realizada em Belém em novembro, coloca o Brasil no centro das discussões sobre financiamento climático global.

Para Isabela Morbach, sócia da área de descarbonização e mercado de carbono da COSRO Advogados e diretora do CCS Brasil, os próximos meses serão decisivos tanto para a implementação do mercado de carbono nacional quanto para definir como trilhões de dólares prometidos para a transição energética mundial serão efetivamente acessados pelos países em desenvolvimento.

O primeiro desafio para colocar o mercado de carbono brasileiro em funcionamento é a criação de uma agência reguladora específica. "A expectativa geral é que será uma espécie de agência reguladora, porque ela realmente precisa de certa independência para se mover nesse setor", explica Morbach no podcast Negócios Sustentáveis, da EXAME.

O problema, segundo a especialista, são as restrições orçamentárias. "Para criar uma agência reguladora, a gente precisa de dinheiro. Porque eu preciso ter uma infraestrutura, literalmente, para onde as pessoas vão trabalhar, contratar essas pessoas, e ter equipe para dar manutenção", detalha.

yt thumbnail

Por que o agronegócio ficou de fora

Uma das principais polêmicas em torno da lei do SBCE foi a exclusão do setor agropecuário, responsável por grande parte das emissões brasileiras relacionadas ao desmatamento. Para Morbach, há razões técnicas e práticas por trás dessa decisão.

"O agro no mundo não é um setor que costuma entrar nos mercados de carbono", explica. "A primeira coisa básica para que um setor da economia esteja dentro do comércio de carbono é que eu tenha metodologias capazes de aferir as emissões de determinado setor. E aferir as emissões do agronegócio não é algo simples", explica.

Além da complexidade metodológica, a especialista aponta para questões sociais: "Colocar preço de emissões de carbono em determinado setor significa aumentar o custo. A gente quer aumentar o custo da comida?"

Morbach ressalta que a exclusão não é definitiva, mas uma eventual inclusão do agronegócio demandará nova alteração legislativa. "Para que o agro entre agora, a gente vai precisar passar uma nova lei", pondera.

Sistema no estilo cap and trade?

O mercado brasileiro seguirá o modelo de cap and trade, sistema no qual uma autoridade define anualmente um "orçamento de carbono" - a quantidade total de emissões permitidas para determinados setores. Esses direitos de emissão são então distribuídos entre as empresas, que podem negociá-los entre si.

"Quando eu coloco um preço, todo mundo vai tentar cumprir, senão vai pagar, e esse preço tem que ser caro o suficiente para mover o sistema", explica Morbach. O sistema permite que empresas mais eficientes vendam seus créditos excedentes para aquelas que ainda não conseguiram reduzir suas emissões adequadamente.

A ideia é que, ao longo dos anos, esse orçamento de carbono seja progressivamente reduzido, forçando as empresas a investir em tecnologias mais limpas. "No mercado europeu, todo ano há uma queda de mais ou menos 2,2%, porque não pode te deixar confortável", exemplifica a especialista.

COP30: trilhões prometidos, mas sem regras claras

Com a COP30 se aproximando, Morbach vê na conferência uma oportunidade crucial para definir como o financiamento climático global será operacionalizado. "Acho que a grande expectativa da COP para esse ano é entender como a gente vai viabilizar financeiramente" a transição energética, afirma.

O problema, segundo ela, não está no valor dos recursos prometidos, mas na falta de clareza sobre como acessá-los. "Prometer muitos bilhões, quase trilhão, em gasto, eu preciso saber quais são as regras para eu acessar esse dinheiro, como eu vou gastar esse dinheiro e mais, de onde ele vem concretamente."

Para a especialista, uma COP30 bem-sucedida seria aquela que produzisse um "livro de regras" com diretrizes claras sobre alocação e acesso aos recursos. "Se a gente não tratar das regras de como o dinheiro vai ser gasto e como ele vai chegar, aí acho que foi uma COP frustrada", avalia.

A urgência do tema se justifica pela disparidade entre países. "Os países desenvolvidos saíram muito na frente e têm dinheiro para financiar a própria transição. Os países pobres e em desenvolvimento não têm todo esse recurso. Então, eles realmente dependem desse financiamento", conta.

Seja no mercado de carbono nacional ou no financiamento climático internacional, Morbach identifica a regulamentação como o fator determinante para o sucesso das iniciativas. "No fim do dia, não adianta prometer, eu preciso saber como é o acesso. E as regras estão aí para que não tenha dúvidas".

  • Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG

    1/45 Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG (Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)

  • Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    2/45 Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    3/45 LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio

    4/45 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio (3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)

  • SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio

    5/45 SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio (SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)

  • Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio

    6/45 Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio (Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)

  • Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas

    7/45 Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas (Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    8/45 Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    9/45 Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    10/45 Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Magazine Luiza)

  • Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    11/45 Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina

    12/45 Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina (Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    13/45 Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    14/45 WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    15/45 Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário

    16/45 MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário (MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    17/45 Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    18/45 Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Copel: vencedora na categoria Energia

    19/45 Copel: vencedora na categoria Energia (Copel: vencedora na categoria Energia)

  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

    20/45 Isa Energia: destaque na categoria Energia (Isa Energia: destaque na categoria Energia)

  • Cemig: destaque na categoria Energia

    21/45 Cemig: destaque na categoria Energia (Cemig: destaque na categoria Energia)

  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

    22/45 Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza (Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    23/45 Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    24/45 Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia

    25/45 Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia (Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)

  • ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    26/45 ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    27/45 Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

  • C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi

    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

    30/45 Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo (Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)

  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    31/45 Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    32/45 Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    33/45 Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

    34/45 Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico (Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

Acompanhe tudo sobre:SustentabilidadePodcastsCarbonoCréditos de carbonoPegada de carbono

Mais de ESG

O preço da escassez

Fundo de florestas será a grande entrega do Brasil na COP30, diz enviado especial

Programa da Ambev acelera 80 novos projetos para fortalecer a inclusão produtiva no Brasil

Setor privado é convocado como motor de implementação climática na COP30

Mais na Exame

Carreira

'O profissional mais afetado pela IA será aquele com diploma que pensava estar seguro', afirma CEO

Mercados

Como funciona a matemática por trás da abertura de capital de uma empresa?

Negócios

Sin gluten, sin alcohol: el CEO de AB InBev viaja 180 días al año para conectarse con las tendencias

Mundo

Operação revista escritórios por supostos casos de suborno com irmã de Milei