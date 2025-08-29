NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Os entraves para o mercado de carbono brasileiro sair do papel

Sete meses após a aprovação da lei que criou o mercado regulado de carbono no Brasil, o país ainda aguarda a estruturação definitiva do órgão gestor que comandará o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). Enquanto isso, a proximidade da COP30, que será realizada em Belém em novembro, coloca o Brasil no centro das discussões sobre financiamento climático global.
Para Isabela Morbach, sócia da área de descarbonização e mercado de carbono da COSRO Advogados e diretora do CCS Brasil, os próximos meses serão decisivos tanto para a implementação do mercado de carbono nacional quanto para definir como trilhões de dólares prometidos para a transição energética mundial serão efetivamente acessados pelos países em desenvolvimento.
O primeiro desafio para colocar o mercado de carbono brasileiro em funcionamento é a criação de uma agência reguladora específica. "A expectativa geral é que será uma espécie de agência reguladora, porque ela realmente precisa de certa independência para se mover nesse setor", explica Morbach no podcast Negócios Sustentáveis, da EXAME.
O problema, segundo a especialista, são as restrições orçamentárias. "Para criar uma agência reguladora, a gente precisa de dinheiro. Porque eu preciso ter uma infraestrutura, literalmente, para onde as pessoas vão trabalhar, contratar essas pessoas, e ter equipe para dar manutenção", detalha.
Por que o agronegócio ficou de fora
Uma das principais polêmicas em torno da lei do SBCE foi a exclusão do setor agropecuário, responsável por grande parte das emissões brasileiras relacionadas ao desmatamento. Para Morbach, há razões técnicas e práticas por trás dessa decisão.
"O agro no mundo não é um setor que costuma entrar nos mercados de carbono", explica. "A primeira coisa básica para que um setor da economia esteja dentro do comércio de carbono é que eu tenha metodologias capazes de aferir as emissões de determinado setor. E aferir as emissões do agronegócio não é algo simples", explica.
Além da complexidade metodológica, a especialista aponta para questões sociais: "Colocar preço de emissões de carbono em determinado setor significa aumentar o custo. A gente quer aumentar o custo da comida?"
Morbach ressalta que a exclusão não é definitiva, mas uma eventual inclusão do agronegócio demandará nova alteração legislativa. "Para que o agro entre agora, a gente vai precisar passar uma nova lei", pondera.
Sistema no estilo cap and trade?
O mercado brasileiro seguirá o modelo de cap and trade, sistema no qual uma autoridade define anualmente um "orçamento de carbono" - a quantidade total de emissões permitidas para determinados setores. Esses direitos de emissão são então distribuídos entre as empresas, que podem negociá-los entre si.
"Quando eu coloco um preço, todo mundo vai tentar cumprir, senão vai pagar, e esse preço tem que ser caro o suficiente para mover o sistema", explica Morbach. O sistema permite que empresas mais eficientes vendam seus créditos excedentes para aquelas que ainda não conseguiram reduzir suas emissões adequadamente.
A ideia é que, ao longo dos anos, esse orçamento de carbono seja progressivamente reduzido, forçando as empresas a investir em tecnologias mais limpas. "No mercado europeu, todo ano há uma queda de mais ou menos 2,2%, porque não pode te deixar confortável", exemplifica a especialista.
COP30: trilhões prometidos, mas sem regras claras
Com a COP30 se aproximando, Morbach vê na conferência uma oportunidade crucial para definir como o financiamento climático global será operacionalizado. "Acho que a grande expectativa da COP para esse ano é entender como a gente vai viabilizar financeiramente" a transição energética, afirma.
O problema, segundo ela, não está no valor dos recursos prometidos, mas na falta de clareza sobre como acessá-los. "Prometer muitos bilhões, quase trilhão, em gasto, eu preciso saber quais são as regras para eu acessar esse dinheiro, como eu vou gastar esse dinheiro e mais, de onde ele vem concretamente."
Para a especialista, uma COP30 bem-sucedida seria aquela que produzisse um "livro de regras" com diretrizes claras sobre alocação e acesso aos recursos. "Se a gente não tratar das regras de como o dinheiro vai ser gasto e como ele vai chegar, aí acho que foi uma COP frustrada", avalia.
A urgência do tema se justifica pela disparidade entre países. "Os países desenvolvidos saíram muito na frente e têm dinheiro para financiar a própria transição. Os países pobres e em desenvolvimento não têm todo esse recurso. Então, eles realmente dependem desse financiamento", conta.
Seja no mercado de carbono nacional ou no financiamento climático internacional, Morbach identifica a regulamentação como o fator determinante para o sucesso das iniciativas. "No fim do dia, não adianta prometer, eu preciso saber como é o acesso. E as regras estão aí para que não tenha dúvidas".
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)