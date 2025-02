Airbus adia projeto de avião movido a hidrogênio para meados da próxima década

A Airbus, maior fabricante de aviões comerciais do mundo, está adiando os planos para desenvolver uma aeronave comercial movida a hidrogênio até meados da próxima década, citando desenvolvimentos mais lentos do que o esperado na tecnologia.

O atraso marca um revés para as ambições do grupo de ser pioneiro na adoção de combustível de hidrogênio enquanto a aviação se esforça para reduzir as emissões, uma meta fortemente defendida por Guillaume Faury, presidente da companhia.

A Airbus não deu um novo cronograma para o projeto, mas o sindicato Force Ouvriere disse que a equipe foi informada no início desta semana que a tecnologia estava de cinco a 10 anos atrás do ritmo necessário para dar suporte à meta original de 2035.

O atraso foi relatado pela primeira vez pela agência de notícias francesa AFP. "O hidrogênio tem o potencial de ser uma fonte de energia transformadora para a aviação", disse a Airbus em uma declaração por e-mail.

"No entanto, reconhecemos que desenvolver um ecossistema de hidrogênio - incluindo infraestrutura, produção, distribuição e estruturas regulatórias - é um grande desafio que exige colaboração e investimento globais."

Os executivos da Airbus reconheceram que o plano de produzir um avião movido a hidrogênio - provavelmente um turboélice - para 100 pessoas só deveria fazer uma contribuição marginal para a meta do setor de atingir emissões líquidas zero até 2050, mas argumentaram que isso abriria caminho para uma maior adoção no futuro.

A indústria da aviação está, em vez disso, contando principalmente com o Combustível de Aviação Sustentável para seus esforços ambientais, enquanto argumenta que os suprimentos de empresas de energia continuam escassos.

Os analistas também deram crédito ao projeto atraente por ajudar a acalmar as preocupações políticas sobre o impacto da aviação nas emissões em alguns países europeus, ao mesmo tempo, em que desbloqueou o financiamento muito necessário para o setor durante a crise da Covid-19.

Guillaume Faury, da Airbus, tem afirmado que o hidrogênio entrará no ecossistema da aviação de alguma forma nas próximas décadas e que a Europa deve assumir a liderança.

A iniciativa contrasta com uma abordagem mais cética da Boeing, que expressou preocupações sobre implicações de segurança e prontidão técnica no Farnborough Airshow do ano passado. Alguns grupos ambientais argumentam que o hidrogênio ainda teria um custo ambiental por causa da energia usada para produzi-lo.

A decisão de suspender o projeto de hidrogênio, apelidado de ZEROe, vem uma semana depois que a Airbus Helicopters descartou os planos de construir um veículo de mobilidade urbana chamado CityAirbus NextGen devido à incerteza sobre os desenvolvimentos na tecnologia de baterias.

*com agências internacionais