‘Uber de blindados’ comemora marca de 150 mil downloads e aposta em expansão

O ano de 2024 está chegando ao fim, e para a Rhino, empresa de transporte de passageiros em carros blindados, há muito o que comemorar. Em operação desde janeiro na cidade de São Paulo, o aplicativo ultrapassou a marca de 150 mil downloads de pessoas interessadas em conhecer o serviço, que funciona quase na mesma dinâmica das gigantes de mercado que se popularizaram no Brasil na última década.

Diferentemente dos concorrentes, o Rhino aposta em um público segmentado para encontrar seu espaço entre as empresas que oferecem uma alternativa para os problemas de mobilidade na capital paulista. A proposta é oferecer um serviço exclusivo, em veículos de alto padrão e com motoristas devidamente selecionados. Eles passam por treinamento que engloba questões operacionais, relação com os clientes e que inclui orientações de segurança.

“Quando cheguei ao Brasil, me aconselharam a comprar um carro blindado. Mas logo vi a necessidade de ter o mesmo nível de segurança e conforto ao fazer deslocamentos corriqueiros sem precisar de um veículo próprio. Criamos a Rhino a partir de uma dor pessoal, mas também comum, voltada para aqueles que buscam conforto e tranquilidade”, afirma Daniil Sergunin, cofundador e CEO da Rhino. Além disso, outros executivos da companhia têm passagens pela Meta, AMARO, Petlove, Hatch e Orica.

Blindagem nível III-A

Além de serem blindados, todos os veículos são híbridos. A frota é administrada pela Rhino, que também é responsável pela manutenção, abastecimento, carregamento elétrico e limpeza dos veículos. A blindagem é total, nível III-A, considerada a mais robusta do mercado.

O serviço está disponível na cidade de São Paulo e região metropolitana. Em áreas como Alphaville, ABC ou aeroportos, é recomendado que os usuários façam agendamento prévio, também realizado no aplicativo. Para 2025, a empresa quer atrair mais motoristas mulheres, e tem planos de levar os serviços de corridas por aplicativo em carros blindados à cidade do Rio de Janeiro.

Em novembro, a Rhino recebeu US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 18 milhões) em rodada liderada por investidores europeus e de Dubai. Com esse investimento planeja expandir a frota, lançar novas funcionalidades e investir em marketing.

“Estamos no primeiro ano de atuação, com operação 100% voltada para a região metropolitana de São Paulo e já observamos um crescimento exponencial da demanda. Mais de 70% do nosso crescimento é orgânico e nossa taxa de retenção é crescente. Esses indicadores são impressionantes e validam nosso modelo de negócio, provando que a Rhino resolve uma necessidade real dos nossos clientes, que demandam um nível superior de segurança, conforto e serviço", destaca Sergunin.