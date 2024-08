Nova temporada do EsferaCast foca em prevenção de desastres e sustentabilidade

Como promover políticas públicas com foco no futuro sustentável sem esbarrar em possíveis obstáculos para o crescimento econômico no curto prazo? Esse é um dos eixos da nova temporada do EsferaCast, que trata somente de temas voltados à sustentabilidade e prevenção de desastres climáticos.

O primeiro entrevistado é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Também participam desta temporada, em episódios que serão divulgados ao longo desta semana, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, o presidente da Cedro Participações, Lucas Kallas, o presidente da Shell Brasil, Cristiano Pinto da Costa, o vice-presidente da Gerdau, Maurício Metz, entre outros nomes.

Os entrevistados também compartilharam visões sobre grandes temas como a reforma tributária e a necessidade de o governo promover medidas para estimular a competitividade de bens e serviços brasileiros no mercado internacional, tendo em vista o crescimento sustentável e o fortalecimento de setores da economia com grande potencial para a geração de empregos. As entrevistas podem ser assistidas no canal da Esfera Brasil no YouTube.