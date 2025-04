Comissões da Câmara aprovam requerimentos e ministros são convidados a participar de audiências

Entre convites a ministros para participações em audiências e pedidos de esclarecimentos sobre temas específicos, as comissões permanentes da Câmara dos Deputados aprovaram requerimentos direcionados a integrantes do Executivo recentemente. As informações são da Agência Câmara.

Ainda neste mês, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, devem ir à Comissão de Finanças e Tributação para tratar sobre o projeto que eleva o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física para R$ 5 mil a partir de 2026.

Entre os questionamentos, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) quer saber o impacto da medida nas contas dos municípios, que recebem parte da arrecadação do imposto.

"Se há compensação para o imposto de renda, para os cofres, para o Tesouro da União, por que os seus sócios, que são os estados e municípios, não têm essa compensação?”, argumentou.

O mesmo colegiado aprovou requerimento para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que deverá responder a questões sobre o peso das diretrizes atuais de política monetária no combate à inflação. A previsão é que essa audiência ocorra no mês de maio.

E ainda entre os ministros que confirmaram presença nos colegiados está Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. Ele deve abordar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) desenhada pelo governo para combater o avanço da criminalidade em cidades brasileiras, na Comissão de Segurança Pública, em 29 de abril.

Lista completa

Veja a lista de todos os ministros convidados para participar de audiências na Câmara dos Deputados: