Brasil bate recorde de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025

O Brasil atingiu a marca de 9 milhões de turistas estrangeiros ao longo de 2025, superando tanto a previsão oficial para o ano quanto todos os recordes anteriores registrados no país.

Segundo dados oficiais da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o número representa uma marca aproximadamente 30% acima da meta definida para o ano, que era de 6,9 milhões de visitantes internacionais, conforme estabelecido no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027. No ano passado, foram 6,7 milhões de turistas internacionais.

O feito foi comemorado oficialmente ao som de muito samba, com a presença de ritmistas da escola de samba Mangueira, durante ação realizada no “Turistômetro” instalado na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Argentinos lideram

Os dados de entrada de turistas em 2025 mostram que da vizinha Argentina foram registradas mais de 3,1 milhões de entradas de visitantes estrangeiros, o que indica um aumento de mais de 80% em relação ao mesmo período de 2024. Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai também figuram entre os principais países de origem dos visitantes estrangeiros, todos com crescimento expressivo nas chegadas em 2025.

O estado de São Paulo, onde está situado o Aeroporto de Guarulhos, maior do País, foi a porta de entrada para mais de 2,5 milhões de turistas estrangeiros. Outros 2 milhões de turistas chegaram a partir do Rio de Janeiro. E na lista dos principais destinos também figuram os estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina).

“O Brasil vive um momento histórico no turismo internacional em 2025, ultrapassando não apenas as metas do Plano Nacional de Turismo, mas também consolidando o país como um destino global relevante. Esse desempenho tem sido atribuído a ações de promoção internacional e ampliação da malha aérea brasileira - que cresceu 16%, acima do crescimento mundial, de 7% -, mas também à diversidade de atrações culturais, naturais e urbanas, que tornaram o país mais competitivo perante destinos tradicionais”, apontou o Ministério do Turismo em comunicado divulgado à imprensa.