Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Dois levantamentos nacionais divulgados durante a semana indicaram a intenção de voto dos pré-candidatos à presidência.

As pesquisas de diferentes institutos mostram cenários de primeiro e segundo turnos acirrados entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Entre os dias 4 e 8 de maio, dois estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Real Time Big Data e Meio/Ideia.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Real Time Big Data

Na pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada na última terça-feira, 5, Lula aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro com 34%.

Regionalmente, Lula mantém vantagem expressiva no Nordeste, com 50%, mais que o dobro dos 24% de Flávio Bolsonaro. No Sul, o cenário é inverso: Bolsonaro lidera com 41%, contra 31% do petista. No Sudeste e no Norte, há empate técnico, enquanto no Centro-Oeste os dois aparecem com 32%.

Já no segundo turno simulado pela pesquisa, Lula e Flávio aparecem empatados. Enquanto o senador recebeu 44%, o presidente aparece com 43%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de maio de 2026, com 2.000 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número BR-03627/2026.

Cenários de 2º turno Real Time Big Data (maio de 2026)

Lula x Flávio

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Ciro

Lula (PT): 43%

Ciro Gomes (PSDB): 43%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Zema

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (NOVO): 39%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe / Não respondeu: 7%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 24%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe / Não respondeu: 15%

Meio/Ideia

Segundo o estudo da Meio/Ideia, publicado na quarta-feira, 6, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 36%.

Em um embate direto entre os dois nomes, que simula o cenário de segundo turno, a disputa também segue apertada. Neste cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 45,3% contra 44,7% de Lula.

No recorte sobre rejeição, a pesquisa mostra um patamar elevado para ambos. Lula lidera com 44,8%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 38%.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores acima de 16 anos entre os dias 1º e 5 de maio de 2026. O levantamento foi realizado por telefone, tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.