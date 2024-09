Vendas no comércio crescem 0,6% em julho

As vendas do comércio brasileiro subiram 0,6% em julho. O número veio levemente acima do esperado pelos economistas, que calculavam alta de 0,5%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, 12.

Desde o primeiro semestre deste ano, o consumo das famílias vem sendo favorecido pelo contexto de crescimento econômico, com mercado de trabalho aquecido, gerando mais empregos, e consequentemente uma maior renda.

Porém, a preocupação é se esses resultados positivos na segunda metade de 2024 vão contribuir para um aumento dos juros, já que o Banco Central (BC) se vê pressionado a subir a Selic (taxa básica de juros) na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em setembro. Ainda que nesta semana o IBGE tenha divulgado a primeira deflação desde junho de 2023, as vendas no comércio, assim como o setor de serviços, continuam aquecidas, pressionando a inflação.

Dados do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV) calcularam que o Índice de Confiança do Comércio recuou 1,8 ponto em agosto, para 89,1 pontos, após alta pouco expressiva no mês anterior.