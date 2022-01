Site do BC cai por sobrecarga em sistema que ‘caça’ dinheiro esquecido

Após registro de instabilidade no site do Banco Central (BC), a autoridade monetária informou nesta terça-feira que está ajustando a capacidade de atendimento por ter recebido demanda acima da esperada em seus sistemas.

O BC anunciou ontem uma nova funcionalidade em seu site, chamada de Sistema Valores a Receber, que permite que cidadãos e empresas consultem se têm dinheiro a receber de bancos e outras instituições financeiras.

A estimativa é que haja aproximadamente 8 bilhões de reais em recursos parados nas instituições e que poderão ser resgatados, entre contas-correntes, poupanças, tarifas cobradas indevidamente, consórcios e cotas de cooperativas.

Na manhã desta terça, havia instabilidade e dificuldade de acesso não apenas no novo sistema, mas também em outras funções no site do BC.

"O Sistema Valores a Receber recebeu demanda acima da esperada e estamos ajustando a capacidade de atendimento", informou a autarquia.