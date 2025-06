Setor público tem déficit de R$ 33,7 bilhões e dívida sobe para 76,1% do PIB em maio

O BC ainda divulgou o número da dívida bruta do Brasil em maio, que voltou a subir e atingiu R$ 9,3 trilhões, o que equivale a 76,1% do PIB, um crescimento de 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior.

O cálculo leva em conta o governo federal, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e governos estaduais e municipais. Este é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na avaliação da saúde das contas públicas.

Segundo o BC, a variação mensal da dívida bruta foi puxada para cima pelos juros nominais apropriados (alta de 0,8 ponto percentual) e pelas variação do PIB nominal, que teve redução de 0,6 ponto percentual.

Enquanto isso, a dívida líquida, que desconsidera os ativos do governo, subiu a 62% do PIB em maio, um crescimento de 0,5 ponto percentual em comparação com o mês anterior.