Setor de cartões se antecipa e proíbe uso de crédito para bets

O setor de cartões se antecipou ao governo e decidiu proibir o uso de cartão de crédito para o pagamento de apostas e jogos online. A regulamentação do mercado de bets, apresentada pelo Ministério da Fazenda, prevê essa proibição, mas só entrará em vigor em janeiro de 2025.

A decisão foi anunciada após uma reunião extraordinária da diretoria da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), com vigência imediata. Entre os associados da Abecs estão as maiores bandeiras do país, como Visa, Mastercard e Elo.

Prevenção ao endividamento

“A decisão da Abecs baseia-se na crescente preocupação do setor em relação à prevenção ao superendividamento da população e ao crescimento das apostas online no Brasil. Esse cenário pode gerar impactos significativos no endividamento e no consumo relacionado ao varejo e ao setor de serviços”, declarou a associação em nota.

Segundo a Abecs, apesar de o uso do cartão de crédito para apostas online ser considerado “inexpressivo” pelas principais bandeiras em operação no Brasil, a medida foi adotada como precaução.

Outras linhas de crédito em debate

Por outro lado, a associação destacou a importância de debater o veto ao uso de outras linhas de financiamento para apostas. “O Pix é hoje o maior responsável pelos lances em jogos online, além de ser utilizado como meio de acesso a linhas de crédito, como o cheque especial, tornando-se um importante vetor de endividamento”, afirmou a Abecs.

Com a proibição do cartão de crédito para apostas online, a discussão sobre o uso de outros meios de pagamento ganha força no setor.