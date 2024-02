Click to Pay: nova solução quer tornar pagamentos online mais ágeis e seguros

A Abecs, associação brasileira que reúne as empresas de meios eletrônicos de pagamento, lançou na última quarta-feira, 20, o "Click to Pay". A nova solução busca padronizar os pagamentos no e-commerce usando cartões e tornar a experiência mais ágil e segura para a população.

O sistema foi desenvolvido pelas próprias bandeiras de cartões de crédito, débito e pré-pago e a expectativa é que seja possível usá-la para concluir compras "em poucos cliques", sem precisar digitar os dados dos cartões. As transações usando a solução já começaram no Brasil.

Segundo a Abecs, o Click to Pay já era oferecido pelas bandeiras, mas com dinâmicas diferentes em cada empresa. Agora, houve uma padronização técnica, oferecendo uma "experiência uniforme ao consumidor independentemente da bandeira do cartão".

Nuno Lopes, que é presidente da Visa no Brasil e conselheiro da Abecs, destacou em coletiva de imprensa que o Click to Pay é "evolução dos pagamentos na internet, pois consegue unir de maneira efetiva dois pilares da indústria de cartões: experiência e segurança".

"Com o Click do Pay, todos ganham. O consumidor tem uma experiência mais rápida, simples e segura, e o estabelecimento comercial pode converter mais vendas e coibir tentativas de fraude”, ressaltou o executivo.

O Click to Pay começará agora a ser oferecido para os consumidores como uma opção de conclusão de pagamento em compras no e-commerce. Ao selecioná-lo, será preciso informar o endereço de e-mail e realizar uma autenticação em dois fatores. Em seguida, o pagamento já é finalizado, sem precisar inserir os dados do cartão.

A solução conta com uma base de dados que já inclui as informações dos cartões, permitindo pular a etapa de inserção. A Abecs ressaltou que "todas essas informações são tokenizadas, o que significa que dados sensíveis são transformados em credenciais digitais únicas e criptografadas".

A expectativa é que o Click to Pay também aumente a taxa de conversão de vendas no e-commerce ao agilizar e simplificar o processo de compras, reduzindo o "índice de abandono de carrinho, além de mitigar eventuais prejuízos com fraude". Além disso, com a novidade as empresas não precisarão mais armazenar dados sensíveis de cartões.

A Abecs destacou que, em um primeiro momento, o Click to Pay estará disponível apenas para compras com cartão de crédito. Entretanto, a associação espera no futuro expandir o serviço para cartões de débito. A primeira aplicação da solução será na plataforma de venda de ingressos Ingresse.

