Senado aprova reoneração da folha de pagamentos sem aumento de imposto sobre JCP A proposta recebeu o aval dos parlamentares em votação simbólica e agora será apreciada pela Câmara dos Deputados

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, o projeto de lei (PL) 2.308/2023, que estabelece o marco regulatório para a produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono e determina incentivos fiscais e financeiros para o setor. Foto: Pedro Françao/Agência Senado