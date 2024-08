Ata do Fed, revisão de empregos nos EUA e aprovação da reoneração da folha: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, 21. Nos Estados Unidos, após as bolsas de Wall Street interromperem o rali na sessão anterior, os índices futuros passam a subir nesta manhã. Na Europa, as bolsas também abriram em ligeira alta. Na contramão do mercado, justamente impactado pelas quedas dos índices de NY no dia anterior, as bolsas da Ásia fecharam em baixa. Apesar de um certo otimismo pela manhã, os ganhos nas sessões podem ser limitados, com investidores mais cautelosos antes da divulgação da ata do Fed.

Ata do Fed

O destaque do dia é para a divulgação, às 15h, da ata do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), em que os investidores buscarão mais pistas sobre o início do corte de juros nos EUA, além da magnitude que será esse corte.

Após o payroll (relatório de empregos não-agrícolas) bem abaixo do esperado em julho e os pedidos de auxílio-desemprego (na semana encerrada em 27 de julho) acima do projetado, o mercado passou a temer que os EUA estivessem demorando tempo demais para cortar juros e, por conta isso, poderia acontecer uma recessão. Alguns agentes econômicos, inclusive, já estavam precificando um corte de emergência em 50 pontos-base.

Entretanto, dados posteriores sobre pedidos de auxílio-desemprego, que vieram abaixo do esperado, amenizaram parte do temor sobre uma desaceleração. Pela manhã desta quarta-feira, o FedWatch, plataforma de monitoramento do CME Group, apontava que 69,5% dos investidores apostam em um corte de 25 pontos-base na reunião de setembro, enquanto 30,5% apostam em um corte de 50 pontos-base.

Revisão de empregos nos EUA

Em dia de agenda econômica mais esvaziada, o mercado acompanha a revisão de empregos que os EUA divulgarão às 11h. Segundo a Bloomberg, economistas esperam que essa revisão mostre que a criação de empregos nos 12 meses até março foi muito menos robusta do que o estimado inicialmente. As projeções apontam para uma criação menor de empregos no período em até 1 milhão, o que reforçaria a preocupação de que o Fed estaria atrás da curva.

Senado aprova reoneração da folha de pagamentos

De olho na política, o Senado aprovou em votação simbólica, nesta terça-feira, 20, a reoneração gradual da folha de pagamentos. A análise do projeto que tentava pôr um fim na desoneração de 17 setores da economia brasileira havia sido adiada há alguns dias, mas conseguiu avançar no Congresso. Agora, o texto segue para a apreciação da Câmara dos Deputados. Dentro do projeto, também havia uma emenda para aumentar o imposto que incide sobre os Juros Sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 20%, que foi derrubada pelo relator.