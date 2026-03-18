Economia

Macro em Pauta

Brasil, Argentina, Turquia: os países com os maiores juros reais do mundo

No ranking geral, entre 164 países, 79,27% mantiveram os juros, 3,05% elevaram e 17,68% cortaram; veja o ranking dos países com os maiores juros reais do mundo

Turquia: país tem o maior juro real do mundo (Leandro Fonseca/Exame)

Turquia: país tem o maior juro real do mundo (Leandro Fonseca/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 18h45.

Os países com os maiores juros reais do mundo seguem concentrados em mercados emergentes, com destaque para a Turquia e o Brasil, que lideram o ranking global, segundo levantamento do economista Jason Vieira, da MoneYou e Lev Intelligence.

De acordo com o estudo, a Turquia ocupa a primeira posição, com juros reais de 10,38%, seguida pelo Brasil, com 9,51%.

Na outra ponta do ranking, o Canadá apresenta a menor taxa real, em -1,54%.

No ranking geral, entre 164 países, 79,27% mantiveram os juros, 3,05% elevaram e 17,68% cortaram.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu cortar a Selic em 0,25 p.p, colocando-a no patamar de 14,75%, em decisão unânime.

O juro real, que desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses, é o principal indicador utilizado para comparar o retorno efetivo entre diferentes países.

Em termos nominais, o Brasil está na quarta colocação, acima de China e Índia abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 37% ao ano.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)

PosiçãoPaísJuro real (%)
1Turquia10,38%
2Brasil9,51%
3Rússia9,41%
4Argentina9,41%
5México5,39%
6África do Sul5,22%
7Indonésia3,31%
8Hungria3,02%
9Colômbia2,99%
10Filipinas2,81%
11Hong Kong2,71%
12Polônia2,61%
13Israel2,39%
14Chile2,23%
15República Tcheca2,20%
16Cingapura2,10%
17Índia2,00%
18Austrália1,62%
19Tailândia1,51%
20Coreia do Sul1,35%
21Malásia1,28%
22Reino Unido1,24%
23Bélgica0,97%
24China0,79%
25França0,74%
26Suécia0,74%
27Estados Unidos0,58%
28Grécia0,44%
29Itália0,35%
30Espanha0,27%
31Dinamarca0,22%
32Alemanha0,18%
33Portugal0,11%
34Holanda0,01%
35Nova Zelândia-0,03%
36Áustria-0,07%
37Taiwan-0,15%
38Suíça-0,21%
39Japão-0,97%
40Canadá-1,54%

Média Geral: 2,18%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo

PosiçãoPaísJuro nominal (%)
1Turquia37,00%
2Argentina29,00%
3Rússia15,50%
4Brasil14,75%
5Colômbia10,25%
6México7,00%
7África do Sul6,75%
8Hungria6,25%
9Índia5,25%
10Indonésia4,75%
11Chile4,50%
12Filipinas4,25%
13Israel4,00%
14Hong Kong4,00%
15Austrália3,85%
16Polônia3,75%
17Reino Unido3,75%
18Estados Unidos3,75%
19China3,00%
20Malásia2,75%
21Coreia do Sul2,50%
22Nova Zelândia2,25%
23República Tcheca3,50%
24Canadá2,25%
25Alemanha2,15%
26Áustria2,15%
27Espanha2,15%
28Grécia2,15%
29Holanda2,15%
30Portugal2,15%
31Bélgica2,15%
32França2,15%
33Itália2,15%
34Taiwan2,00%
35Suécia1,75%
36Dinamarca1,60%
37Tailândia1,00%
38Cingapura0,88%
39Japão0,75%
40Suíça0,00%

Média Geral: 5,30

Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais
Elaborado por: MONEYU.COM.BR

Acompanhe tudo sobre:JurosSelic

Mais de Economia

Selic: juro nominal do Brasil fica em 14,75% e é o 4º maior do mundo

Selic: juro real do Brasil é o 2º maior do mundo

Copom baixa juros para 14,75% e faz primeiro corte em 2 anos

Câmara aprova regime de urgência para projeto que eleva teto do faturamento de MEIs para R$ 130 mil

Mais na Exame

Economia

Selic: juro nominal do Brasil fica em 14,75% e é o 4º maior do mundo

Mercados

Petróleo rompe nível de US$ 110 após ataque do Irã a usina de gás no Catar

Mundo

Irã ataca instalações de energia no Golfo e promete vingança por Larijani no 19º dia de guerra

Negócios

Prêmio Finep de Inovação 2025 premia projetos de saúde, inovação e espaço; veja os vencedores