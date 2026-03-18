Brasil, Argentina, Turquia: os países com os maiores juros reais do mundo

Turquia: país tem o maior juro real do mundo (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 18 de março de 2026 às 18h45.
Os países com os maiores juros reais do mundo seguem concentrados em mercados emergentes, com destaque para a Turquia e o Brasil, que lideram o ranking global, segundo levantamento do economista Jason Vieira, da MoneYou e Lev Intelligence.
De acordo com o estudo, a Turquia ocupa a primeira posição, com juros reais de 10,38%, seguida pelo Brasil, com 9,51%.
Na outra ponta do ranking, o Canadá apresenta a menor taxa real, em -1,54%.
No ranking geral, entre 164 países, 79,27% mantiveram os juros, 3,05% elevaram e 17,68% cortaram.
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu cortar a Selic em 0,25 p.p, colocando-a no patamar de 14,75%, em decisão unânime.
O juro real, que desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses, é o principal indicador utilizado para comparar o retorno efetivo entre diferentes países.
Em termos nominais, o Brasil está na quarta colocação, acima de China e Índia abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 37% ao ano.
Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)
|Posição
|País
|Juro real (%)
|1
|Turquia
|10,38%
|2
|Brasil
|9,51%
|3
|Rússia
|9,41%
|4
|Argentina
|9,41%
|5
|México
|5,39%
|6
|África do Sul
|5,22%
|7
|Indonésia
|3,31%
|8
|Hungria
|3,02%
|9
|Colômbia
|2,99%
|10
|Filipinas
|2,81%
|11
|Hong Kong
|2,71%
|12
|Polônia
|2,61%
|13
|Israel
|2,39%
|14
|Chile
|2,23%
|15
|República Tcheca
|2,20%
|16
|Cingapura
|2,10%
|17
|Índia
|2,00%
|18
|Austrália
|1,62%
|19
|Tailândia
|1,51%
|20
|Coreia do Sul
|1,35%
|21
|Malásia
|1,28%
|22
|Reino Unido
|1,24%
|23
|Bélgica
|0,97%
|24
|China
|0,79%
|25
|França
|0,74%
|26
|Suécia
|0,74%
|27
|Estados Unidos
|0,58%
|28
|Grécia
|0,44%
|29
|Itália
|0,35%
|30
|Espanha
|0,27%
|31
|Dinamarca
|0,22%
|32
|Alemanha
|0,18%
|33
|Portugal
|0,11%
|34
|Holanda
|0,01%
|35
|Nova Zelândia
|-0,03%
|36
|Áustria
|-0,07%
|37
|Taiwan
|-0,15%
|38
|Suíça
|-0,21%
|39
|Japão
|-0,97%
|40
|Canadá
|-1,54%
Média Geral: 2,18%
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.
As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo
|Posição
|País
|Juro nominal (%)
|1
|Turquia
|37,00%
|2
|Argentina
|29,00%
|3
|Rússia
|15,50%
|4
|Brasil
|14,75%
|5
|Colômbia
|10,25%
|6
|México
|7,00%
|7
|África do Sul
|6,75%
|8
|Hungria
|6,25%
|9
|Índia
|5,25%
|10
|Indonésia
|4,75%
|11
|Chile
|4,50%
|12
|Filipinas
|4,25%
|13
|Israel
|4,00%
|14
|Hong Kong
|4,00%
|15
|Austrália
|3,85%
|16
|Polônia
|3,75%
|17
|Reino Unido
|3,75%
|18
|Estados Unidos
|3,75%
|19
|China
|3,00%
|20
|Malásia
|2,75%
|21
|Coreia do Sul
|2,50%
|22
|Nova Zelândia
|2,25%
|23
|República Tcheca
|3,50%
|24
|Canadá
|2,25%
|25
|Alemanha
|2,15%
|26
|Áustria
|2,15%
|27
|Espanha
|2,15%
|28
|Grécia
|2,15%
|29
|Holanda
|2,15%
|30
|Portugal
|2,15%
|31
|Bélgica
|2,15%
|32
|França
|2,15%
|33
|Itália
|2,15%
|34
|Taiwan
|2,00%
|35
|Suécia
|1,75%
|36
|Dinamarca
|1,60%
|37
|Tailândia
|1,00%
|38
|Cingapura
|0,88%
|39
|Japão
|0,75%
|40
|Suíça
|0,00%
Média Geral: 5,30
Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais
Elaborado por: MONEYU.COM.BR