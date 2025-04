Secretário do Tesouro dos EUA diz que impasse tarifário com a China é insustentável

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse em uma cúpula fechada para investidores nesta terça-feira que o impasse tarifário com a China é insustentável e que espera que a situação se tranquilize.

Bessent acrescentou que as negociações ainda não começaram, mas que um acordo é possível, segundo pessoas que participaram da sessão com ele em um evento organizado pelo JPMorgan Chase em Washington, que não foi aberto ao público nem à imprensa.

O Departamento do Tesouro dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O chefe do Tesouro falou à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, enquanto ministros das finanças e presidentes de bancos centrais se reúnem para avaliar os impactos da guerra comercial do presidente Donald Trump.

Bessent também disse que as duas maiores economias do mundo têm, na prática, um embargo comercial em vigor, com ambos os lados impondo tarifas superiores a 125% sobre os produtos um do outro.