Imposto de 40% para milionários nos EUA renderia US$ 400 bi em dez anos, estimam analistas

Uma proposta do Partido Republicano para aumentar o imposto para os milionários poderia render cerca de US$ 400 bilhões em uma década, de acordo com duas estimativas apresentadas à Bloomberg News. Essa receita aliviaria, em parte, os custos do trilionário pacote fiscal do partido.

O Budget Lab, da Universidade de Yale, calcula que taxar em 40% o rendimento superior a US$ 1 milhão geraria US$ 420 bilhões em uma década. Já a estimativa preliminar da Tax Foundation aponta que a nova alíquota renderia US$ 358 bilhões no mesmo período, afirmou Garrett Watson, diretor de análises do think tank.

Se a alíquota de 40% for aplicada apenas para uma renda acima de US$ 5 milhões, a arrecadação seria de apenas US$ 150 bilhões em uma década, segundo o Budget Lab. E afetaria apenas 75 mil pessoas, contra 650 mil se o limite for de US$ 1 milhão.

As estimativas diferem porque cada entidade usa projeções diferentes sobre o desempenho da economia.

Mas os números sugerem que a criação de uma nova alíquota de imposto só para milionários poderia ajudar o presidente Donald Trump a cumprir algumas promessas de campanha, como a de eliminar a taxação das gorjetas, o que se estima ter um custo de US$ 118 bilhões em dez anos.

Os parlamentares voltarão a Washington semana que vem, depois de um recesso de duas semanas, tendo como prioridade montar um pacote para renovar os cortes de impostos feitos por Trump em 2017. Eles também vão discutir o fim da taxação sobre horas extras e novas isenções para pessoas idosas e quem comprar um carro. O fim do imposto sobre as horas extras custaria pelo menos US$ 680 bilhões em dez anos, segundo a Tax Foundation.

Truque contábil: custo zero

O Senado já recorreu a um truque contábil de modo a que a extensão dos cortes de impostos do primeiro mandato de Trump, de US$ 3,8 trilhões, contaria como zero para fins orçamentários. Mas os republicanos têm um rígido limite de US$ 1,5 trilhão para novos cortes, o que significa abrir mão de algumas propostas ou achar novas fontes de renda, como a alíquota para milionários.