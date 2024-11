Rui Costa diz que pacote de corte de gastos não vai atingir despesas com saúde e educação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o pacote de corte de gastos preparado pelo governo não deve atingir despesas com educação e saúde. Na quarta-feira, 20, Rui Costa e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram mais uma vez para "ajustar os detalhes do texto" do pacote, afirmou o titular da Casa Civil.

"No investimento de saúde e educação não será mexido, porque isso ele (Lula) considera essencial. Não vamos mexer no volume de investimento em educação", disse, nesta quinta, em entrevista à GloboNews.

Costa sinalizou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá fazer o anúncio da medida nos próximos dias. Lula se reúne na tarde de hoje com Haddad para tratar sobre o assunto.

"Teremos até amanhã uma nova reunião da junta orçamentária, que deve trazer um novo ajuste para as contas", completou o ministro da Casa Civil.

O governo debatia a inclusão de mudanças nos cálculos do piso de Saúde e Educação. O modelo levado ao presidente previa a desvinculação dos pisos à receita.

Pela proposta, eles passariam a ser atrelados aos limites de gastos do arcabouço fiscal, pelo qual as despesas não podem crescer mais de 2,5% acima da inflação.

Desde outubro, Lula tratou sobre o tema em diversas reuniões com os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, além da equipe econômica do governo.