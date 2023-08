Receita Federal divulga arrecadação de julho, em meio a desaceleração da economia

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal do Ministério da Fazenda, Claudemir Malaquias, comentará nesta terça-feira, 22, o resultado da arrecadação federal de julho de 2023.

A entrevista coletiva será realizada no auditório do Ministério da Fazenda, Bloco P da Esplanada dos Ministérios, a partir das 11h, com transmissão ao vivo pelo canal do Ministério da Fazenda no YouTube. O material estará disponível na página de dados da arrecadação da Receita Federal às 10h30.

Desaceleração pressiona sustentação do arcabouço

A desaceleração da economia brasileira diminuiu o ritmo de alta da arrecadação de tributos. De janeiro a junho deste ano, a soma de tributos federais totalizou R$ 1,14 trilhão. Com valores corrigidos pela inflação, somou R$ 1,15 trilhão, com crescimento real de apenas 0,31%.

Com a arrecadação andando de lado, o governo passa a ser pressionado por medidas adicionais para garantir o equilíbrio das contas públicas. Vale lembrar que o aumento de receitas é essencial para dar sustentação ao arcabouço fiscal.