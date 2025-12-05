Qual poltrona do avião dá mais lucro para a companhia aérea?

A companhia aérea alemã Lufthansa possui quatro classes diferentes em seus aviões de maior porte: a econômica, econômica premium, executiva e primeira classe. Embora a primeira classe tenha os bilhetes mais caros, ela não é a mais lucrativa.

Para a empresa alemã, a premium economy tem sido a mais rentável.

"É a nossa classe mais lucrativa por metro quadrado", disse Carsten Spohr, CEO global da empresa, durante conversa com jornalistas, em São Paulo.

"A primeira classe é a primeira em yield [faturamento por passageiro por km voado], mas estamos ganhando mais dinheiro com a premium economy", afirmou.

Embora a primeira classe tenha tíquetes mais caros, ela exige ocupar mais espaço dos aviões e tem um público potencial mais restrito. Já a premium economy, por ter preço menor, pode ser comprada por mais gente, e também ocupa menos espaço da aeronave.

Spohr disse que a empresa avalia colocar mais assentos desta categoria nos aviões, e que ela tem atraído mais passageiros da classe econômica do que da business, que tem assentos mais caros.

"Muitos na Lufthansa eram contra [a premium economy] porque havia medo de que perderíamos passageiros da business para a premium economy, mas o contrário aconteceu. O voo entre Brasil e Europa é longo, de 12 horas, e muitas pessoas estão dispostas a pagar mais para ir na premium, pois a business é muito cara", afirmou Spohr.

Além da Lufthansa, diversas outras empresas têm apostado em ampliar as poltronas da categoria premium, mesmo em voos de curta duração.

Como funciona a premium economy?

A premium economy oferece algumas melhorias em relação à classe econômica. Os assentos são um pouco maiores, reclinam mais e há mais espaço para as pernas. O serviço também costuma ser ligeiramente superior, como o uso de talheres de metal em vez de descartáveis.

Na Lufthansa, um voo de São Paulo a Frankfurt, em março de 2026, custa R$ 3.703 na classe econômica e R$ 8.727 na premium. Já na Business, o bilhete parte de R$ 15.324. A pesquisa foi feita no dia 4 de dezembro