Qual poltrona do avião dá mais lucro para a companhia aérea?

Aeronaves possuem várias categorias, com preços que podem ser cinco vezes maiores em um mesmo trecho

Poltronas da categoria Premium Economy da Lufthansa, em projeção (Divulgação)

Rafael Balago
Repórter de internacional e economia

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06h01.

A companhia aérea alemã Lufthansa possui quatro classes diferentes em seus aviões de maior porte: a econômica, econômica premium, executiva e primeira classe. Embora a primeira classe tenha os bilhetes mais caros, ela não é a mais lucrativa.

Para a empresa alemã, a premium economy tem sido a mais rentável.

"É a nossa classe mais lucrativa por metro quadrado", disse Carsten Spohr, CEO global da empresa, durante conversa com jornalistas, em São Paulo.

"A primeira classe é a primeira em yield [faturamento por passageiro por km voado], mas estamos ganhando mais dinheiro com a premium economy", afirmou.

Embora a primeira classe tenha tíquetes mais caros, ela exige ocupar mais espaço dos aviões e tem um público potencial mais restrito. Já a premium economy, por ter preço menor, pode ser comprada por mais gente, e também ocupa menos espaço da aeronave.

Spohr disse que a empresa avalia colocar mais assentos desta categoria nos aviões, e que ela tem atraído mais passageiros da classe econômica do que da business, que tem assentos mais caros.

"Muitos na Lufthansa eram contra [a premium economy] porque havia medo de que perderíamos passageiros da business para a premium economy, mas o contrário aconteceu. O voo entre Brasil e Europa é longo, de 12 horas, e muitas pessoas estão dispostas a pagar mais para ir na premium, pois a business é muito cara", afirmou Spohr.

Além da Lufthansa, diversas outras empresas têm apostado em ampliar as poltronas da categoria premium, mesmo em voos de curta duração.

Como funciona a premium economy?

A premium economy oferece algumas melhorias em relação à classe econômica. Os assentos são um pouco maiores, reclinam mais e há mais espaço para as pernas. O serviço também costuma ser ligeiramente superior, como o uso de talheres de metal em vez de descartáveis.

Na Lufthansa, um voo de São Paulo a Frankfurt, em março de 2026, custa R$ 3.703 na classe econômica e R$ 8.727 na premium. Já na Business, o bilhete parte de R$ 15.324. A pesquisa foi feita no dia 4 de dezembro

