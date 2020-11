O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta segunda-feira, 23, uma lei para aumentar os impostos às rendas mais altas, anunciada em meados deste ano, que modifica pela primeira vez a taxa única de imposto da qual o país se orgulhava.

A partir de 2021, a taxa de imposto aumentará de 13% para 15% para as rendas superiores a 5 milhões de rublos anuais (55.350 euros, 65.900 dólares).

Esta e outras medidas foram anunciadas pelo presidente em meados deste ano para apoiar a economia, afetada pela pandemia de coronavírus.

Espera-se que a reforma do imposto sobre a renda, uma das principais fontes de financiamento do orçamento federal, forneça 60 bilhões de rublos adicionais, disse o presidente, indicando que o dinheiro será usado para tratar crianças com doenças raras.

O imposto único sobre a renda, introduzido em 2001, foi uma das reformas-chave do primeiro mandato de Putin. Sua modificação foi objeto de debate por anos.

Em junho, Putin disse que o imposto único “permitiu aumentar salários e rendas, simplificar e tornar mais compreensível a administração fiscal”. Mas com “a introdução das tecnologias digitais, é possível distribuir a carga fiscal de uma maneira mais diferenciada”, acrescentou.