Cinema chinês encerra 2024 com US$5,8 bilhões em bilheteria e desafios

Cinema chinês fecha 2024 com avanços e desafios

A bilheteria total do cinema na China em 2024 foi de RMB 42,502 bilhões (cerca de US$5,8 bilhões), com mais de 1 bilhão de espectadores registrados. Segundo a Administração Nacional do Cinema, a população espectadora atingiu 430 milhões. Apesar disso, houve uma queda de 23% em relação aos RMB 54,952 bilhões arrecadados em 2023.

Avanços e desafios em 2024

Embora o cinema chinês continue como líder mundial em número de telas, o mercado enfrenta desafios. A popularidade dos vídeos curtos está competindo com as salas de cinema, segundo Liu Zhengshan, da Academia de Cinema de Pequim. Além disso, a diminuição na produção de filmes de alta qualidade e as estratégias de marketing desatualizadas agravam o problema.

No verão, período que responde por 60% da bilheteria anual, a arrecadação foi de RMB 24,9 bilhões. Entretanto, apenas 71% dos espectadores foram ao cinema uma única vez durante a temporada, destacando a dificuldade em atrair novos públicos.

Concorrência dos novos formatos

Relatório do Grupo Goldman Sachs mostra que o mercado de minisséries e dramas curtos já supera o cinematográfico, representando 70% do streaming de vídeos longos na China. Este segmento deve alcançar RMB 91 bilhões até 2027, reforçando a concorrência enfrentada pelo cinema.

O “Relatório Anual do Mercado Cinematográfico Chinês em 2024” revelou que, enquanto 59% da população aumentou o consumo de vídeos curtos, 69% dos frequentadores mantiveram a frequência no cinema.

Expectativa para o Festival da Primavera de 2025

A indústria aposta no Festival da Primavera de 2025 para impulsionar a bilheteria. O período deve atingir RMB 8,1 bilhões, com estreias como Creation of The Gods II e Nezha Conquers the Dragon King. Cheng Fei, CEO da Beijing TPST Education, espera que a diversificação dos gêneros impulsione o público.

Relatório da Huatai Securities indica que a bilheteria pode marcar um ponto de inflexão positivo, sinalizando uma recuperação do mercado em 2025.