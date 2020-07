Preços do petróleo sobem após bons dados de emprego nos EUA

Os contratos futuros do petróleo avançaram mais de 2% nesta quinta-feira, apoiados por uma queda na taxa de desemprego dos Estados Unidos e pela redução nos estoques da commodity no país, embora uma disparada no número de casos de coronavírus nos EUA tenha gerado preocupações de que a atividade econômica possa enfraquecer nas próximas semanas.

Os casos de covid-19 nos Estados Unidos avançaram em cerca de 50.000 na quarta-feira, maior alta diária desde o início da pandemia.

Diversos estados americanos estão orientando os cidadãos a restringir movimentações e fechar novamente negócios e restaurantes, o que pode prejudicar a recuperação do mercado de trabalho.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 1,11 dólar, ou 2,6%, a 43,14 dólares por barril. Já os futuros do petróleo dos Estados Unidos (WTI) avançaram 0,83 dólar, ou 2,1%, para 40,65 dólares o barril.

“Neste momento, os dados econômicos parecem estar se sobrepondo às infecções por covid-19. Parece que o crescimento está acontecendo, apesar dessa retomada nos casos”, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos (fora do setor agrícola) registrou criação de 4,8 milhões de vagas em junho, superando as expectativas.

“O relatório de emprego foi bom, mas o outro lado da moeda é que ele foi tão bom que pode acabar inibindo um programa de estímulos [do governo à economia]”, afirmou Bob Yawger, diretor de futuros de energia do Mizuho.