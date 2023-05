Petrobras anuncia redução da gasolina, diesel e gás de cozinha; veja valores

O presidente da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira, 16, a redução nos preços da gasolina, óleo diesel, e o GLP, do gás de cozinha para as distribuidoras a partir de quarta-feira, 17. A mudança acontece após a estatal definir o fim da paridade de importação do petróleo e uma nova política de preços.

"Não é uma volta ao passado, estamos colocando um filtro que a empresa Petrobras consegue fazer para amortecer esses efeitos. Essa é a vantagem de ter refino e autossuficiência em petróleo", afirmou Jean Paul Prates, em entrevista ao lado do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, em Brasilia

Essa é a terceira redução do diesel do ano. O preço combustível já havia sido cortado em 28 de fevereiro, com redução R$ 0,08 por litro. A gasolina estava há 72 dias sem reajustes nas refinarias. Na segunda-feira, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) afirmou, com base na política de preço de paridade internacional, a Petrobras teria espaço para redução dos combustíveis.

Em nota, a Petrobras afirma que a redução dos preços tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.

"Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente", conclui o comunicado.

Quando o novo preço da gasolina e diesel chega aos postos? A mudança anunciada pela Petrobras passa a valer a partir de 17 de maio nas refinarias da companhia, que vendem o combustível às distribuidoras. Na ponta, porém, o preço que o consumidor paga no posto de combustível varia. No diesel, a Petrobras afirma que, como 12% do litro de diesel comercializado é por lei composto por biodiesel, a fatia da Petrobras no total do litro do diesel será, em média, de R$ 2,69/litro.

Na gasolina, 27% do litro vendido é composto por lei por etanol anidro, e a nova fatia da Petrobras será, em média, de R$ 2,03 a cada litro vendido na bomba. Depois disso, o preço ao consumidor na bomba inclui ainda margens de lucro no restante da cadeia de produção e tributos locais, o que faz o valor final aumentar.

Novo modelo de precificação da Petrobras

O novo modelo de precificação, segundo a companhia será lastreado em dois fatores: "o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras".

"O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino", explicou a Petrobras.

Por que a Petrobras (PETR4) mudou a política de preços

A Petrobras afirmou que a nova estratégia busca considerar "a melhor alternativa acessível aos clientes".

"Essa estratégia permite a Petrobras competir de forma mais eficiente, levando em consideração a sua participação no mercado, para otimização dos seus ativos de refino, e a rentabilidade de maneira sustentável", afirmou.

A Petrobras espera que a mudança traga mais "flexibilidade para praticar preços competitivos, se valendo de suas melhores condições de produção e logística e disputando mercado com outros atores que comercializam combustíveis no Brasil, como distribuidores e importadores".

A companhia ainda informou que s reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, o que, segundo a Petrobras, deve evitar a internalização das volatilidades do petróleo no exterior e do câmbio.

Com informações de Guilherme Guilherme